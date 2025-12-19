  • Megjelenítés
Fenyegető üzenetek érkeztek több szlovén iskolába
Gazdaság

Fenyegető üzenetek érkeztek több szlovén iskolába

MTI
Szlovénia-szerte több általános és középiskola kapott ismét fenyegető üzeneteket e-mailben - közölte a rendőrség pénteken. A hatóságok szerint a bejelentések alacsony biztonsági kockázatot jelentenek, mivel az üzeneteket széles körben, sablonszerűen küldték szét.

A ljubljanai rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség értesítést kapott a fenyegetésekről, és haladéktalanul megkezdte az intézkedéseket. A beérkezett információk alapján minden szükséges biztonsági lépést megtettek az érintettek védelme érdekében.

Az országos rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben közveszélyokozás gyanúja miatt indult nyomozás. Az eddigi adatok alapján a levelek általános, sablonos jellegűek voltak, és a hatóságok hangsúlyozták: nincs ok pánikra. A történtekről tájékoztatták az oktatási minisztert is.

Egyes iskolák - főként bombafenyegetések miatt - elővigyázatosságból az épületek - köztük egy ljubljanai középiskola - kiürítése mellett döntöttek.

Más intézmények ugyanakkor a rendőrségi értékelésre és a hatályos biztonsági előírásokra hivatkozva nem szakították meg az oktatást. Az oktatási minisztérium állásfoglalása szerint a kockázat alacsony volt, ezért nem volt szükség a tanítás felfüggesztésére.

Még több Gazdaság

Az önkormányzati helyiségek kiaknázatlan aranytartalékot jelentenek

Nagy átalakulás előtt a brit nyugdíjpénzek piaca, az öröklési szabályokba is belenyúlnak

Kisebb boltokkal próbálkozik a Lidl testvére a régióban

Hasonló eset korábban is előfordult: idén januárban Szlovéniában csaknem négyszáz iskola és több óvoda kapott hamis bombafenyegetéseket tartalmazó e-maileket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Uniós csúcs: a kecske is beteges, a káposzta is összefonnyadt, de született egy veszélyes megállapodás
A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?
Nagy változás jön Magyarország és Ausztria határain – módosítják a határátlépési rendet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility