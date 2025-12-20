  • Megjelenítés
Nagy leállás jön a kormányablakokban és a kormányhivatalokban
Nagy leállás jön a kormányablakokban és a kormányhivatalokban

MTI
Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig - tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szombaton az MTI-t.

A közlemény szerint az év végi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis

december 29-31-ig országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között.

A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-ig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az év végi igazgatási szünet és a munkanap-áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki.

A két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban négy kormányablakban lehet személyi okmányokkal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), lakcímmel, TAJ- és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP- és NEK-regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni, amelyek listája a kormányhivatalok weboldalán érhető el.

A leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon Start Fix három százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek érdemes számításba venni. A TB-jogviszony-igazolásra - amely 30 napig érvényes - vonatkozó kérelmet ezért az online ügyintézési felületen érdemes leadni, ugyanis az elektronikus igénylés a hivatali szünet alatt is még a leadás napján megérkezik az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul adott meg.

A földhivatalok elsőként január 7-én nyitnak majd ki, a szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik. A kérelmeket tehát érdemes december 23. előtt benyújtani.

A kormányhivatalok és a járási hivatalok a halaszthatatlan hatósági feladataikat az igazgatási szünetben is ellátják, azonban a folyamatban lévő eljárások határidejébe az igazgatási szünet időszaka nem számít bele.

A címlapkép illusztráció.

