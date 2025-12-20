Súlyos veszélyben az európai autóipar, páros lábbal szálltak bele Brüsszelbe

Az Európai Unió ezen a héten bemutatott autóipari intézkedéscsomagja veszélybe sodorhatja a gyártók térségbeli beruházásait a Stellantis vezérigazgatója, Antonio Filosa szerint.

Az Európai Bizottság kedden ismertette tervét, amely többek között eltörölné a 2035-től életbe lépő tilalmat az új, belső égésű motorral szerelt autók értékesítésére. A javaslat megosztotta az autógyártókat.

Egyetlen olyan sürgős intézkedés sincs, amely az európai autóipart visszavezethetné a növekedési pályára"

– mondta Filosa a lapnak. Hozzátette:

növekedés nélkül nagyon nehéz továbbir befektetéseket tervezni.



A vezérigazgató szerint pótlólagos beruházások nélkül nehéz kiépíteni azt az ellenálló ellátási láncot, amely elengedhetetlen az európai munkahelyek, a jólét és a biztonság szempontjából.

Az uniós javaslatok közzétételét követően kiadott hivatalos közleményében a Stellantis azt közölte, hogy

a Bizottság terve nem kezeli a kulcsfontosságú kihívásokat.

Ide sorolták egyebek mellett a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó ütemtervet, valamint a személyautókra előírt 2030-as kibocsátási célok rugalmasabbá tételének kérdését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images