Nagyon fontos nyugdíjszabályok jelentek meg

A Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg három fontos döntés is, ami a nyugdíjasokat érinti: a 14. havi nyugdíjról szóló törvényt hirdették ki, valamint az ezzel kapcsolatos rendelet is megjelent, de megismerhetővé váltak a nyugellátások 2026-ban érvényes emelésének szabályai is.

A 14. havi nyugdíjról szóló törvény kihirdetése nem újdonság, erről korábban itt írtunk:

Ennek fontos következménye az is, hogy a kormány kihirdette a mai közlönyben a tizenharmadik havi ellátásról és a tizennegyedik havi ellátásról szóló rendeletét is, ami a 14. havi nyugdíjellátással függ össze.

A 13. és 14. havi ellátásról szóló új rendelet

Ennek első pontjában kimondja:

a kormány – a tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonlóan – 2026-tól fokozatosan bevezeti a tizennegyedik havi ellátást.

Cikkünk előző verziójában tévesen értelmeztük, hogy a 14. havi nyugdíj részleteit tartalmazza ez a friss rendelet. Ezzel szemben a 14. havi ellátásról szól a mostani szabályozás.

Majd a rendelet felsorolja, hogy kik részesülhetnek ebben az ellátási formában.

A tizenharmadik havi ellátás és a tizennegyedik havi ellátás megilleti

a tárgyévben az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesül.

a tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült.

Mind a tizenharmadik havi ellátás összege, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.

Az Orbán Viktor által aláírt rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.

Ahogyan azt a kormány is megalkotta, és a parlament által megszavazott törvény is tartalmazza: a 14. havi ellátás összege a 2026. évben a teljes havi összeg 25 százaléka.

A rendelet egyúttal kimondja, hogy hatályát veszti a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020 (VII. 14.) Korm. rendelet.

2026-os emelés

Ugyanebben a hétfői közlönyben jelent meg a nyugellátások és egyes más ellátások 2026. január havi emeléséről szóló rendelet.

A nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme a kormány számára kiemelt cél. A kormány, ahogy vállalta, 2026-ban is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a visszaépített tizenharmadik havi nyugdíj februári kifizetését - kezdődik a kormány döntése.

A kormányrendelet a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 61. §-ában foglaltak alapján és

a 2026. évben várható infláció éves mértékének figyelembevételével 3,6 százalékos mértékű emelésről rendelkezik.

Az e rendelet alapján emelendő, 2026. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

Ez a szabályozás január 1-jén lép hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images