Nagyon fontos nyugdíjszabályok jelentek meg

A 14. havi nyugdíjról szóló törvény kihirdetése nem újdonság, erről korábban itt írtunk:
Ennek fontos következménye az is, hogy a kormány kihirdette a mai közlönyben a tizenharmadik havi ellátásról és a tizennegyedik havi ellátásról szóló rendeletét is, ami a 14. havi nyugdíjellátással függ össze.
A 13. és 14. havi ellátásról szóló új rendelet
Ennek első pontjában kimondja:
a kormány – a tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonlóan – 2026-tól fokozatosan bevezeti a tizennegyedik havi ellátást.
Cikkünk előző verziójában tévesen értelmeztük, hogy a 14. havi nyugdíj részleteit tartalmazza ez a friss rendelet. Ezzel szemben a 14. havi ellátásról szól a mostani szabályozás.
Majd a rendelet felsorolja, hogy kik részesülhetnek ebben az ellátási formában.
A tizenharmadik havi ellátás és a tizennegyedik havi ellátás megilleti
- a tárgyévben az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés 1–23. pontja szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesül.
- a tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült.
Mind a tizenharmadik havi ellátás összege, mind a tizennegyedik havi ellátás összege megegyezik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra és tizennegyedik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.
Az Orbán Viktor által aláírt rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.
Ahogyan azt a kormány is megalkotta, és a parlament által megszavazott törvény is tartalmazza: a 14. havi ellátás összege a 2026. évben a teljes havi összeg 25 százaléka.
A rendelet egyúttal kimondja, hogy hatályát veszti a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020 (VII. 14.) Korm. rendelet.
2026-os emelés
Ugyanebben a hétfői közlönyben jelent meg a nyugellátások és egyes más ellátások 2026. január havi emeléséről szóló rendelet.
A nyugdíjasok és a nyugdíjak védelme a kormány számára kiemelt cél. A kormány, ahogy vállalta, 2026-ban is megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és garantálja a visszaépített tizenharmadik havi nyugdíj februári kifizetését - kezdődik a kormány döntése.
A kormányrendelet a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 61. §-ában foglaltak alapján és
a 2026. évben várható infláció éves mértékének figyelembevételével 3,6 százalékos mértékű emelésről rendelkezik.
Az e rendelet alapján emelendő, 2026. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.
Ez a szabályozás január 1-jén lép hatályba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A második körös kibocsátásból.
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
A finszírozási pokol küszöbére kerültek, az IMF is bedobhatja a törülközőt.
Nagyon fontos nyugdíjszabályok jelentek meg
A januári emelésről és a 14. havi nyugdíjról.
Az ünnepek előtt az EU szép csendben újra átlépte Vlagyimir Putyin vörös vonalait
Több ezer tételes korlátozási csomag sorsáról döntöttek.
Rövid életű lehet a kínai deviza erősödése
7 alatt nem fenntartható.
Összeomlott Trump békéje, Amerika legnagyobb riválisa is bevetheti magát a véres háborúba
Ettől várják a fordulatot.
Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár
Nő a bizonytalanság.
Napi kilenc kamion sajtot adnak fel exportra – így erősíti piaci pozícióit a Kőröstej
500 ezer liter tejet dolgoznak fel naponta és több mint 65 országba szállítanak.
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér pedig már 10 száz
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.