  • Megjelenítés
19 milliárd forint jár érte, pedig csak le kell fúrni hozzá - új pályázati lehetőség nyílt meg
Gazdaság

19 milliárd forint jár érte, pedig csak le kell fúrni hozzá - új pályázati lehetőség nyílt meg

Portfolio
Mától lehet pályázni a geotermia alapú hő- és villamosenergia-termelő porjektekre szánt állami forrásokra, amelyek a Jedlik Ányos Energetikai Program legnagyobb földhő alapú támogatási lába - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A szaktárca bejelentette, hogy a pályázati honlapon

mától elérhető a geotermia alapú beruházásokra biztosított 19 milliárd forintos kamatmentes hitel.

A támogatást hő- és villamosenergia-termelő projektekre lehet fordítani Budapesten kívül az ország bármely részében. A földhő hasznosítása eddig összesen több mint 41 milliárd állami hozzájárulás hirdettek meg a Jedlik Ányos Energetikai Programon belül - a három geotermikus pályázatból ez a legnagyobb keretösszegű.

A hitel összege mélygeotermia beruházás esetén minimum 1 milliárd, maximum 6 milliárd forint, sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint lehet, utóbbira a teljes keretösszeg tizede fordítható.

Még több Gazdaság

Furcsa piac alakult ki az Egyesült Államokban: a vállalatok inkább most veszítenek, minthogy várjanak a Trump-ítéletre

Harmincmillió forint egy parányi sajtért – Nincs az az ár, amit meg ne adnának egy műtárgyért

Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra

Kölcsönkérelmet 2026. március 2-tól az MFB Zrt. Ügyfélszolgálatán személyesen lehet benyújtani.

Korábbi pályázatok: a geotermikus energiára alapozott áramtermelő rendszerek kialakítását a januárban megnyíló 12 milliárd forintos pályázat mozdíthatja elő. Az első geotermikus termelő kút fúrásához különálló programelemben további 10 milliárd forint támogatást kaphatnak majd a cégek - ezekről bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Újabb pályázat érkezett a Jedlik Ányos Programban: a földhő lehet a következő energetikai aranyláz Magyarországon

Megdupláznák a hazai földhő-hasznosítást 2030-ig - Megjött az első pályázat!

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility