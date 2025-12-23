19 milliárd forint jár érte, pedig csak le kell fúrni hozzá - új pályázati lehetőség nyílt meg

A szaktárca bejelentette, hogy a pályázati honlapon

mától elérhető a geotermia alapú beruházásokra biztosított 19 milliárd forintos kamatmentes hitel.

A támogatást hő- és villamosenergia-termelő projektekre lehet fordítani Budapesten kívül az ország bármely részében. A földhő hasznosítása eddig összesen több mint 41 milliárd állami hozzájárulás hirdettek meg a Jedlik Ányos Energetikai Programon belül - a három geotermikus pályázatból ez a legnagyobb keretösszegű.

A hitel összege mélygeotermia beruházás esetén minimum 1 milliárd, maximum 6 milliárd forint, sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint lehet, utóbbira a teljes keretösszeg tizede fordítható.

Kölcsönkérelmet 2026. március 2-tól az MFB Zrt. Ügyfélszolgálatán személyesen lehet benyújtani.

Korábbi pályázatok: a geotermikus energiára alapozott áramtermelő rendszerek kialakítását a januárban megnyíló 12 milliárd forintos pályázat mozdíthatja elő. Az első geotermikus termelő kút fúrásához különálló programelemben további 10 milliárd forint támogatást kaphatnak majd a cégek - ezekről bővebben:

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook