Furcsa piac alakult ki az Egyesült Államokban: a vállalatok inkább most veszítenek, minthogy várjanak a Trump-ítéletre

Számos amerikai cég úgy döntött, nem várja ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntsön Donald Trump volt elnök átfogó vámintézkedéseiről. Ehelyett inkább eladják a potenciális vámvisszatérítésekhez fűződő jogaikat külső befektetőknek, jóval a névérték alatt, de azonnali likviditásért cserébe.
Az egyik ilyen, a Reutersnek nyilatkozó vállalat az atlantai székhelyű Kids2, amely játékainak és babatermékeinek mintegy 95 százalékát Kínában gyártatja. Mark Mintman pénzügyi igazgató elmondta: szeptemberben hallott először erről a lehetőségről egy New York-i banki megbeszélésen, ahol felhívták a figyelmet arra, hogy önálló piac alakult ki ezeknek a követeléseknek az adásvételére.
Az üzleti konstrukció lényege, hogy a vállalatok előre megkapják a várható visszatérítés egy részét.
Ha a bíróság később alkotmányellenesnek minősíti a vámokat, és az államnak vissza kell fizetnie az érintett összegeket, a cégek megtarthatják a kapott előleget, a fennmaradó részt pedig a befektetők kapják meg. Ha viszont a vámok érvényben maradnak, a vállalatok akkor is megtarthatják az előleget, míg a befektetők teljes egészében bukják a befektetésüket.
A Baby Einstein márkáról is ismert Kids2 eddig összesen 2 millió dollárhoz jutott ilyen ügyleteken keresztül. Ez csupán töredéke annak a 15 millió dollárnak, amelyet szeptemberig vámként befizettek. A Nemzetközi Gazdasági Szükségállapotról szóló 1977-es törvény alapján kivetett vámok után dolláronként 23 centet kaptak.
A fentanilcsempészet megállítását célzó különvámok esetében ennél is kevesebb, mindössze 9 cent jutott minden egyes dollár után. Ez az alacsonyabb ár azt tükrözi, hogy ezeket a vámokat a piaci szereplők szerint nagyobb eséllyel tartják majd fenn.
Az ügylet másik oldalán álló hedge fund igyekezett felgyorsítani a megállapodás lezárását. Ragaszkodott ahhoz, hogy a szerződést még a Legfelsőbb Bíróság előtti szóbeli meghallgatás előtt aláírják. Erre a meghallgatásra végül november elején került sor.
Raniero D'Aversa, az Orrick ügyvédi iroda csődjogi csapatának vezetője szerint mára jól működő piac jött létre, ahol a vevők azonnali likviditást kínálnak azoknak, akik bizonytalanok abban, mikor – vagy egyáltalán – készpénzzé tudják-e tenni a követeléseiket. Az Orrick az első vámintézkedések bevezetése után, áprilisban észlelte először a kereslet megjelenését.
Jelenleg a fentanilvámokra vonatkozó követelésekért a névérték 16–17 százalékát, a megtorló jellegű vámok esetében pedig 26–28 százalékát hajlandók fizetni a befektetők.
Nem mindenki él azonban a most kínálkozó lehetőséggel. Mark Bissell, a Bissell porszívógyártó vezérigazgatója elmondta: őt is megkeresték ilyen ajánlattal, de nem érdekli. Szerinte az egész konstrukció azokra az éjszakai tévéreklámokra emlékeztet, ahol életbiztosítási kifizetéseket vásárolnak fel készpénzért. Úgy véli továbbá, hogy a kormányzat mindenképpen talál majd módot a vámok fenntartására:
Ha a Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek találja a vámokat, az adminisztrációnak van B, C vagy D terve is a tarsolyában
– mondta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
