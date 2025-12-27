Államtitkár: napokon belül 101 új mentőautó áll szolgálatba Magyarországon

A segítő szakmákban, mint a mentősök, nincsen karácsony és ünnepnap, az emberek mindig számíthatnak az itt dolgozók segítségére, ha baj van - mutatott rá Fülöp Attila, aki megköszönte a mentősök munkáját.
Elmondta, hogy 2010 óta 1167 mentőgépkocsi cseréje valósult meg, de az új járművek önmagukban nem érnek semmit, ha nincsenek felkészült és elkötelezett mentősök, akik a legnehezebb napokban is vigyáznak a magyar emberek életére.
Fülöp Attila az MTI kérdésére elmondta, hogy
a járműbeszerzés értéke 9 milliárd forint.
Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője úgy fogalmazott, hogy a most rendszerbe állított mentőautó a legmodernebbek közé tartozik világszinten, technikai megoldásai és biztonsági felszereltsége pedig egy S-osztályú Mercedes személyautó szintjének felel meg.
Az MTI kérdésére megerősítette, hogy az új járműbeszerzéssel
az OMSZ flottájának átlagéletkora 7 évre csökken.
Szólt arról is, hogy a karácsonyi ünnepek alatt országszerte tízezer esetet láttak el az OMSZ munkatársai, míg az ügyeletben ennek kétszeresét, 20 ezer beteget fogadtak, és a következő napok is mozgalmasnak ígérkeznek. Szilveszter után is lesz egy többnapos időszak, amikor az alapellátás és a szakrendelések szünetelnek, de a mentők az ünnepi időszakban is készenlétben állnak - jegyezte meg.
Győrfi Pál kiemelte: megerősített szolgálattal készülnek szilveszterre, Budapesten és a nagyvárosokban plusz egységek állnak szolgálatba, és mentőirányítás létszámát is megemelik. A legtöbb riasztás este 10 és hajnali 3-4 óra között van, elsősorban Budapest belvárosi területére koncentrálódnak a hívások.
Az OMSZ szóvivője a pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire is felhívta a figyelmet. Az elmúlt években két halálos tűzijáték-baleset is történt, amikor az eszközt használók az indítócső fölé hajoltak, és a rakéta fejen találta őket. Pénteken az ünnepi időszak első petárdabalesete is megtörtént, Pest megyében egy 15 éves fiú kezét roncsolta egy pirotechnikai eszköz.
Győrfi Pál hangsúlyozta: az illegálisan beszerzett és otthon barkácsolt eszközök különösen veszélyesek, ezért inkább a trombita használatára ösztönöznék az embereket.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás
