Lecsap a tél: itt a friss előrejelzés az újévi havazásról

A hétfő reggeli hidegfront átvonulását követően az ország több pontján intenzív hózáporok alakultak ki, amelyeknek köszönhetően sok helyen kifehéredett a táj. A jelenlegi meteorológiai helyzet szerint a front mögött beáramló fagyos, száraz légtömegek kedd délutánig csak helyenként okoznak szórványos hózáporokat.
Kedden a nap második felétől változás várható az időjárásban.
Északnyugat felől egy melegfront közelíti meg az országot, amely először a Dunántúl északnyugati térségeit éri el, majd fokozatosan továbbterjed a dunántúli és a középső országrészek felé.
A front hatására ezeken a területeken kisebb havazásra és hózáporokra lehet számítani. Az Időkép ugyanakkor hozzáteszi, hogy az ország keleti és északkeleti részein éjfélig nem valószínű jelentősebb csapadék.
A meteorológusok előrejelzése szerint számottevő hóvastagság kialakulása nem valószínű, de a csapadékzóna által érintett térségekben vékony hótakaró keletkezhet.
A Dunántúl északi részén 1-2 centiméteres, míg a Bakony térségében akár 3-4 centiméteres hóréteg is összegyűlhet.
Az újév első napján a csapadék főként a középső és délkeleti országrészekre koncentrálódik, ahol még előfordulhat gyenge havazás. Ezt követően azonban enyhülés veszi kezdetét, fokozatosan mérséklődik a téli időjárás.
