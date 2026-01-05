Új szabály lép életbe a diákbérleteknél: rengeteg fiatal járhat pórul, ha nem figyel erre

A BKK szerint törvényileg csak a diákigazolvány száma vagy egy személyazonosító okmány számának feltüntetésére lehet kérni az utazókat, mivel az oktatási azonosító szám személyes adatnak számít.

A változás a következő, idén szeptemberben induló tanévtől lép életbe, addig a BKK csak figyelmezteti azokat a diákokat, akik a bérletükön az oktatási azonosító számot adják meg, pótdíjat nem ró ki.

Korábban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) adott ki állásfoglalást, amely szerint az oktatási azonosító számot a közlekedési vállalatok nem kérhetik, a diákbérleteken vagy a diákigazolvány száma, vagy egy személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) száma szerepelhet.

