Kellemetlen fordulat a magyar külkereskedelemben

2025 novemberében 121 millió eurónyi hiány keletkezett a termék-külkereskedelemben - tudósított a KSH. Az áruexport volumene 8,6 százalékkal elmarad az egy évvel korábbihoz képest, míg a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb. Ezzel a magyar gazdaság messzebb került a 10 milliárd eurós éves áruforgalmi aktívum elérésétől.

A KSH tájékoztatása szerint 2025 novemberében a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt. A kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakához képest. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1 százalékkal, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest.

A hosszú ideje jellemző magas havi külkereskedelmi többletek egyáltalán nem a magyar exportoffenzíva eredményei.

Arról van szó, hogy a gyenge külső kereslet és az európai autóipar kihívásai miatt a kivitelünk kifejezetten rosszul teljesít (ez folytatódott novemberben is), ám a behozatal még rosszabbul:

hiába pörög ugyanis viszonylag jól a lakossági fogyasztás, a beruházások szakadatlan esése a gazdaság importigényét visszaveti. Ezeknek a folyamatoknak az eredője, hogy az export és az import dinamikája egyaránt vérszegény, de előbbi még mindig egy kicsivel magasabb tudott lenni, ezért összességében a külkereskedelmi többletünk egészen novemberig növekedni tudott.

Az adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy megérkezett a fordulat a magyar külkereskedelemben:

míg az export volumene továbbra is képtelen érdemben növekedni, addig a lakossági fogyasztás által támogatott import érezhető növekedésnek indult, negatívba fordítva a novemberi külkereskedelmi egyenleget.

