Tovább tárgyaltak a kamionos tüntetések után, több vállalást is tettek a felek

Lázár János képviseletében ma Csepreghy Nándor miniszterhelyettes folytatta a fuvarozói képviseletekkel zajló egyeztetéseket a kamionos tüntetések után.

A minisztérium célja egy új keretrendszer felépítése, amely egyszerre veszi figyelembe a hazai fuvarozók és annak a hárommillió embernek az érdekeit, akik az alsóbbrendű utak közelében élnek

- áll az ÉKM közleményében.

Az egyeztetésen a felek részletesen átbeszélték a fuvarozók által benyújtott 12 pontból álló javaslatcsomagot és több vállalást is tettek.

Ennek keretében:

jövő héttől az ágazati szervezetekkel (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és NiT Hungary) folytatandó találkozókra az Orosz Tibor által alapított Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) is teljes jogú meghívást kap,

a fuvarozói érdekképviseletek és az ÉKM 2025. december 19-én aláírt megállapodása március 1-ig elegendő teret ad a vitatott kérdések rendezésére,

a legfontosabb cél, hogy a magyar fuvarozók ne kerülhessenek versenyhátrányba a külföldi konkurenciához képest,

az MFFE kezdeményezte a bírságolási moratórium bevezetését március 1-ig, továbbá a bírságolási gyakorlat megváltoztatását, különös hangsúllyal a hazai utakon szabálytalankodó külföldi kamionokra,

a jövő heti egyeztetésen részt vesznek majd az útdíjszedő társaság, valamint az ellenőrzést végző társhatóságok (ORFK, NAV) képviselői is.

A jövőben a minisztérium és az ágazati szervezetek közösen tájékoztatják a nyilvánosságot a tárgyalások előrehaladásáról.

