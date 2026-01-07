15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most

Az elmúlt négy évben mintegy 500 ezerrel nőtt a német munkanélküliek száma.
Ez a fokozatos romlás nem meglepő: a gazdaság több mint öt éve lényegében stagnál, az ipar pedig súlyos szerkezeti problémákkal küzd.
A munkaerőpiac gyengülése az ING Bank szakértői szerint várhatóan 2026-ban is folytatódik. Bár az álláshirdetéseken alapuló mutatók stabilizálódást jeleznek, a hagyományosabb előrejelző indikátorok – például az Ifo-index vagy a szövetségi munkaügyi hivatal foglalkoztatási várakozásai – továbbra is lefelé mutatnak. Az autóiparban és más ágazatokban bejelentett költségcsökkentések, valamint a növekvő csődszám egyaránt arra utalnak, hogy a helyzet a javulás előtt még tovább romolhat. Ha a német gazdaság ciklikus fellendülése az elkövetkező hónapokban valóban kibontakozik, a munkaerőpiac az év közepére stabilizálódhat.
A romló foglalkoztatási kilátások, a nyugdíjrendszer jövőjét övező bizonytalanság és az általános gazdasági pesszimizmus a magánfogyasztásra is rányomja a bélyegét. A német háztartások gyakorlatilag elzárták a pénzcsapot - derül ki a ma reggel közzétett kiskereskedelmi forgalmi adatokból.
A 2025-ös kiskereskedelmi forgalom ugyan 2,4 százalékkal bővülhetett, ez azonban szinte kizárólag az év eleji fellendülésnek volt köszönhető - írják elemzésükben az ING Bank szakértői.
A második negyedévtől a fogyasztás ismét visszaesett, a fogyasztói bizalom pedig 2025 végére közel kétéves mélypontra süllyedt.
Mindez annak ellenére történt, hogy a reálbérek tavaly várhatóan mintegy 3 százalékkal emelkedtek. A megtakarítási ráta eközben visszatért a járvány előtti szintre. Úgy tűnik, a többletjövedelem jelentős része jelenleg az ingatlanpiacra áramlik – legyen szó magasabb bérleti díjakról vagy jelzálogtörlesztésről.
A német munkaerőpiac fokozatos gyengülése tehát várhatóan kitart, ami jelentősen megnehezíti a magánfogyasztás érdemi fellendülését 2026-ban
- zárják elemzésüket az ING közgazdászai.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
