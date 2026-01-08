Gond van a pécsi vasúti fővonalon

A MÁV tájékoztatása szerint Bükkösd és Abaliget állomások között kialakult felsővezetéki hiba miatt átmenetileg szünetel a vasúti közlekedés. A technikai probléma következtében a Mecsek InterCity járatok, valamint a Pécs és Dombóvár között közlekedő személyvonatok menetrendje módosult.

A Mecsek InterCityk helyett jellemzően Dombóvár és Pécs között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Pécsről 15:14-kor elindult Mecsek InterCity (IC 803) helyett Szentlőrinc és Dombóvár között közlekedik pótlóbusz.

A személyvonatok helyett Godisa és Abaliget között járnak a pótlóbuszok.

A buszok fokozatosan 17 óra körül érkeznek a kiindulási állomásokra, ezért jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani.

A Pécsről 14:43-kor elindult személyvonatot (8053) dízelmozdonnyal visszahúzzák Bükkösdre, ahonnan pótlóbusz szállítja az utasokat Dombóvárig.