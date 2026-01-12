  • Megjelenítés
Megkötötte a várva várt megállapodást az Apple
Az Alphabet hétfőn bejelentette, hogy több évre szóló megállapodást kötött az Apple-lel: az iPhone-gyártó következő generációs mesterségesintelligencia-modelljei a Google Gemini technológiájára épülnek.
Az együttműködés komoly bizalmi szavazatnak tekinthető a Google MI-technológiája mellett. Ez különösen annak fényében jelentős, hogy a Gemini legújabb verziója kedvező fogadtatásban részesült, tovább fokozva a nyomást a versenytársakon.

A Google modelljei fogják működtetni az Apple jövőbeli "Apple Intelligence" funkcióit, beleértve a

megújuló Sirit is, amelynek bemutatója az idei évben várható.

"Alapos értékelést követően az Apple arra a megállapításra jutott, hogy a Google MI-technológiája biztosítja a legalkalmasabb alapot az Apple Foundation Models számára" – közölte a Google.

A vállalat hozzátette, hogy az Apple Intelligence továbbra is Apple eszközökön és a Private Cloud Compute rendszeren fut majd, megőrizve az Apple iparágvezető adatvédelmi szabványait.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images

