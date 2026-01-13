Az Apple hőskorából származó ereklyéket árvereznek el

A Sotheby’s „Visions of America – Amerika látomásai”, míg a Christie’s „Americana Week” néven rendez aukciókat tisztelegve az USA 250 esztendős jubileuma előtt. Mindkét ház az amerikai kreativitásra, alkotóképességre helyezte a hangsúlyt a válogatáskor, bízva a gyűjtők érzelmeken alapuló döntéseiben. Minden tárgyhoz kapcsolódik valamilyen történet, a portékák többségének ez adja a vonzerőt. Nyilván ilyen alapon kerülnek a hajdani elnök, a 2024 őszén elhunyt Jimmy Carter festményei a Christie’s kalapácsa alá. Lánya, Amy által kiválogatott alkotások egyenkénti értékét előzetesen 2-8 ezer dollár közé tették, és ez azért valamit mond helyükről az egyetemes művészetben. De ez Amerika...
A Sotheby’s 360 whiskys palackot visz kalapács alá, kizárólag amerikai italokat. Soha ilyen nagyértékű, egyetlen, anonim tulajdonostól származó gyűjtemény nem került piacra, és még az is kivételes, hogy élő aukción lehet licitálni a „The Great American Whisky Collection” nevű válogatásra, amelynek becsértéke mintegy 1,7 millió dollár. A ház tavaly novemberben felavatott új székhelyén, az ikonikus Breuer Buildingben január 24-én ritka Bourbon és Rye történelmi palackok, Old Rip Van Winkle, Old Fitzgerald, Red Hook Rye, Buffalo Trace, Wild Turkey nevek fémjelzik a kínálatot, a gyártási dátumok egészen 1900-ig nyúlnak vissza.
Vélhetően érzelmi alapon alkudoznak majd Apple „kegytárgyakért” is, amelyekből kerül a Christie’s rendezvényére. Így a „We the People: America at 250” című árverésen január 23-án az Apple alapító okiratára lehet licitáni, a dokumentumot egy kaliforniai lakásban írta alá Steve Jobs, Steve Wozniak és Ronald Wayne. Jobs 21, Wozniak 25 esztendős volt, Wayne, akkor még az Atari tervezője, 41. Ő már megfontolt volt, mindössze tizenkét nappal az aláírás után, a pénzügyi kockázattól tartva, 800 dollárért eladta a cégben lévő 10 százalékos részesedését... A három papírlapból álló okiratot most 2-4 ezer dollár közötti becsértékkel dobják piacra, de abból kiindulva, hogy egy másik, online már zajló árverésen milyen ütemben emelkednek az Apple-ereklyék ára, ez kishitűnek tűnik.
