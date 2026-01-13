Elszállt az európai gázár - éleződik a harc az LNG-szállítmányokért

Északkelet-Kínában a héten a szokásosnál akár 6 Celsius-fokkal hidegebb idő várható. Az Európai Időjárás-előrejelző Központ szerint a rendkívüli hideg jövő héten az ország nagy részére kiterjed, miközben a koreai félszigetet és Japánt is erős hideghullám sújtja majd.
A fagyos időjárás az LNG-árak további emelkedését vetíti előre,
különösen azért, mert az ázsiai lehűlés egybeesik az európai hideghullámmal - írta meg a Bloomberg.
Európa komoly versenytársa lett Ázsiának a cseppfolyósított földgáz piacon. A kereslet élénkülése Kínában – amely ország a világ legnagyobb LNG-importőre – azzal fenyeget, hogy elszívja az LNG-szállítmányokat. A megnövekedett kereslet és a kiélezett harc az árakra is hatással van.
A gázár a régiónkban reggelre 32,2 euró/MWh-ig ugrott meg.
Már a hideghullámot megelőzően is kezdett magához térni Kína LNG-importja a hónapokig tartó visszafogott kereslet után. Az ENN Group kutatórészlegének jelentése szerint a szállítmányok decemberben 7,71 millió tonnára nőttek, ami 8 százalékos éves bővülésnek felel meg.
Bár drágább beszerzésre igen, de ellátásbiztonsági kockázatra nem kell számítani Európában. Ehhez érdemes megnézni az ázsiai régióban irányadó, az európai TTF-hez hasonló JKM gáztőzsde árazását. Ha az amerikai LNG exportot vesszük alapul, akkor a régiónk mindig kedvezőbb helyzetben lesz Ázsiával szemben, hiszen ide sokkal olcsóbb elszállítani. A legtöbb számítás szerint Kínába irányuló export esetén 1-2 dollár/MMBtu-val nagyobb a költség, ezért hiába kereskedik sokszor prémium áron a földgázt keleten, a hosszabb útvonalak miatt nem éri meg piacot váltani az amerikaiaknak.
Ráadásul most az európai tőzsde árai fordultak prémiumba a drágulással, ahogy a lenti ábrán is jól látszik. (A gázárakat az összehasonlíthatóság kedvéért dollár/MMBtu alapon néztük meg.)
Ez annak is köszönhető, hogy az uniós gáztárolók jelenleg 54 százalék alatt vannak, amely érték
18%-kal alacsonyabb szint a tavalyi hasonló időszakhoz képest
- emiatt pedig nagyon rá van szorulva ezekre a gázszállítmányokra az európai régió.
A növekvő kínai belföldi gázkitermelés és az orosz vezetékes import azonban várhatóan fékezi majd az LNG-vásárlások további erősödését. Egyes kínai vevők jelenleg magas készletekkel rendelkeznek, és a múlt héten több, a következő hónapokra lekötött szállítmányt is továbbértékesítettek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtörtént az év legsúlyosabb orosz csapása: egész Kijev sötétbe borult
Kritikus csapást szenvedett az áramhálózat.
Egyre több megyére érkezik riasztás: jön az ónos eső, egyes területeken pedig tartós havazás várható
Kettészakad az ország, hatalmas lesz a kontraszt.
Váratlanul kilőtt az egyik lakossági állampapír
Ezt nem láttuk jönni.
Gigászi terjeszkedésbe kezd az Aldi Amerikában
17 millió új vásárlót kell kiszolgálniuk.
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
Esés jöhet a profik szerint.
Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda
Egy korszak véget ér.
Betiltották a bankok egyik kedvenc trükkjét, eurómilliárdos a tét
Bezárt egy kiskaput az EBA.
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?