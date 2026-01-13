  • Megjelenítés
Elszállt az európai gázár - éleződik a harc az LNG-szállítmányokért
Gazdaság

Elszállt az európai gázár - éleződik a harc az LNG-szállítmányokért

Portfolio
Ma reggelre tovább emelkedett az európai gázár, így egy hónap alatt már ötödével kerül többe. Ráadásul az előrejelzések szerint az északkelet-kínai rendkívüli hideghullám tovább terjedhet az ország többi részére is, ami nagyobb nyomást helyezne az LNG világpiaci áraira, ezzel fűtve az Európa és Kína közötti beszerzési versenyt.

Északkelet-Kínában a héten a szokásosnál akár 6 Celsius-fokkal hidegebb idő várható. Az Európai Időjárás-előrejelző Központ szerint a rendkívüli hideg jövő héten az ország nagy részére kiterjed, miközben a koreai félszigetet és Japánt is erős hideghullám sújtja majd.

A fagyos időjárás az LNG-árak további emelkedését vetíti előre,

különösen azért, mert az ázsiai lehűlés egybeesik az európai hideghullámmal - írta meg a Bloomberg.

Európa komoly versenytársa lett Ázsiának a cseppfolyósított földgáz piacon. A kereslet élénkülése Kínában – amely ország a világ legnagyobb LNG-importőre – azzal fenyeget, hogy elszívja az LNG-szállítmányokat. A megnövekedett kereslet és a kiélezett harc az árakra is hatással van.

Még több Gazdaság

Ki kellett üríteni a Fazekas Gimnáziumot

Váratlan találkozó a Vatikánban - Eredetileg ez nem szerepelt a programok között

Jön az ónos eső: már Budapestre is másodfokú riasztás van érvényben

A gázár a régiónkban reggelre 32,2 euró/MWh-ig ugrott meg.

S3mkuH6s
Egy hónap alatt megközelítőleg 20%-kal (5,7 euróval) emelkedett az európai irányadó gázár.

Már a hideghullámot megelőzően is kezdett magához térni Kína LNG-importja a hónapokig tartó visszafogott kereslet után. Az ENN Group kutatórészlegének jelentése szerint a szállítmányok decemberben 7,71 millió tonnára nőttek, ami 8 százalékos éves bővülésnek felel meg.

Bár drágább beszerzésre igen, de ellátásbiztonsági kockázatra nem kell számítani Európában. Ehhez érdemes megnézni az ázsiai régióban irányadó, az európai TTF-hez hasonló JKM gáztőzsde árazását. Ha az amerikai LNG exportot vesszük alapul, akkor a régiónk mindig kedvezőbb helyzetben lesz Ázsiával szemben, hiszen ide sokkal olcsóbb elszállítani. A legtöbb számítás szerint Kínába irányuló export esetén 1-2 dollár/MMBtu-val nagyobb a költség, ezért hiába kereskedik sokszor prémium áron a földgázt keleten, a hosszabb útvonalak miatt nem éri meg piacot váltani az amerikaiaknak.

Ráadásul most az európai tőzsde árai fordultak prémiumba a drágulással, ahogy a lenti ábrán is jól látszik. (A gázárakat az összehasonlíthatóság kedvéért dollár/MMBtu alapon néztük meg.)

DiYMAoH3
Hosszú idő után újra jelentős prémium az európai gázeladásokon (zöld - TTF, piros - JKM).

Ez annak is köszönhető, hogy az uniós gáztárolók jelenleg 54 százalék alatt vannak, amely érték

18%-kal alacsonyabb szint a tavalyi hasonló időszakhoz képest

- emiatt pedig nagyon rá van szorulva ezekre a gázszállítmányokra az európai régió.

A növekvő kínai belföldi gázkitermelés és az orosz vezetékes import azonban várhatóan fékezi majd az LNG-vásárlások további erősödését. Egyes kínai vevők jelenleg magas készletekkel rendelkeznek, és a múlt héten több, a következő hónapokra lekötött szállítmányt is továbbértékesítettek.

Kapcsolódó cikkünk

Irányt váltott a gázár - jön az újabb hideghullám

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
Megjött a riasztás: mutatjuk, hol csap le az ónos eső Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility