Újabb vámot vetett ki Donald Trump
Újabb vámot vetett ki Donald Trump

MTI
|
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos importvámot rendelt el bizonyos nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-chipekre, köztük az Nvidia H200 és az AMD MI325X típusokra, nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva; az intézkedés célja az amerikai félvezetőgyártás ösztönzése és a külföldi - elsősorban tajvani - függőség csökkentése.
A vám a meghatározott teljesítményküszöböt elérő csúcskategóriás félvezetőkre és az azokat tartalmazó eszközökre vonatkozik. A dokumentum szerint

az Egyesült Államok jelenleg a számára szükséges chipek mindössze alig 10 százalékát gyártja belföldön, ami "jelentős gazdasági és nemzetbiztonsági kockázatot" jelent.

A Fehér Ház által közzétett elnöki rendelet előtt egy egy kilenc hónapos vizsgálat zajlott a kereskedelembővítési törvény (Trade Expansion Act) 232. szakasza alapján. 

A Fehér Ház tájékoztatója hangsúlyozza, hogy a vámok szűk körre korlátozódnak: nem vonatkoznak az amerikai adatközpontok számára importált chipekre, a startupokra, a nem adatközponti fogyasztói és polgári ipari felhasználásra, valamint az amerikai közszféra beszerzéseire. Továbbá a rendelet széles mérlegelési jogkört ad a kereskedelmi miniszternek további mentességek megadására.

A tegnapi döntés nem meglepő, közvetlen előzménye, hogy decemberben a Trump-kormányzat már jelezte, hogy engedélyezni fogja, hogy az Nvidia H200-as chipjét Kínába értékesítsék. Ez a sorozat jelenleg a második legerősebb chipgeneráció tagja, a legújabb, Blackwell termékvonalat az intézkedés nem érinti. (A döntés most kedden meg is született.) Viszont Trump már ekkor jelezte, hogy cserébe 25 százalékos díjat szed be a kormány számára.  

A mostani döntés illeszkedik a Trump-adminisztráció szélesebb vámoffenzívájába, amelynek célja az amerikai gyártás erősítése. Bár az olyan amerikai vállalatok, mint az Nvidia, az AMD és az Intel tervezik a világ élvonalába tartozó chipeket, a gyártás túlnyomó része továbbra is külföldön, elsősorban a tajvani TSMC-nél zajlik. A bejelentést követően az érintett gyártók részvényei enyhén gyengültek a tőzsdezárás utáni tőzsdén kívüli kereskedésben. Az AMD a Reuters hírügynökséggel közölte, hogy mindig az érvényes törvények alapján jár el, míg az Nvidia nem reagált azonnal a megkeresésre.

