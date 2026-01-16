Megtörtént egy csoda: a csődből táncolt vissza egy ország

Az ügylet előkészítésével a Bank of America Securities és a Citigroup kapott megbízást. A forrást ismerő piaci szereplők szerint a jövő héten Londonban, New Yorkban és Bostonban tartanak személyes találkozókat intézményi befektetők számára, ami megágyazhat Ecuador első nemzetközi kötvénykibocsátásának az elmúlt hét évben – hívta fel a figyelmet a Bloomberg.
A pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint az új kibocsátás egyik célja az államadósság szerkezetének javítása. A kormány a befolyó forrásokból részben visszavásárolná a 2030-ban és 2035-ben lejáró kötvényeit. A bejelentésre az érintett papírok 0,8 centtel drágultak, ami az egyik legjobb teljesítmény volt a feltörekvő piaci kötvények között.
A tárca hangsúlyozta: a piacra való visszatérés lehetővé teszi olyan adósságkezelési műveletek végrehajtását, amelyek középtávon mérséklik a törlesztési terheket és javítják az ország adósságprofilját.
Kedvező piaci környezet a feltörekvő országoknak
Ecuador időzítése nem véletlen. A nemzetközi kötvénypiacokon élénk kibocsátási hullám zajlik: a Bloomberg adatai szerint a feltörekvő piaci szuverén kibocsátók idén eddig mintegy 60 milliárd dollár értékben adtak el devizában denominált kötvényeket, ami több mint 73 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A befektetők hozaméhsége különösen a magasabb kockázatú, de vonzó hozamot kínáló országok számára teremt új lehetőségeket. Ecuador esetében a közelgő kötvénytörlesztési határidők is sürgetik a piacra lépést.
Az ország az elmúlt években több lépést tett adósságterheinek csökkentésére. Ecuador korábban két úgynevezett adósság-természetcsere (debt-for-nature swap) ügyletet hajtott végre, amelyekkel mérsékelte kötelezettségeit, miközben környezetvédelmi célokat is finanszírozott. Ennek ellenére a Bloomberg számításai szerint a kötvényesek felé fennálló tartozás továbbra is közel 15 milliárd dollár.
„Ez része volt annak a finanszírozási tervnek, amelyet a kormány már tavaly bejelentett” – mondta Katrina Butt, az AllianceBernstein portfóliómenedzsere. Szerinte az, hogy Ecuador újra hozzáfér a nemzetközi piacokhoz, a reformprogramok sikerét és a feltörekvő piaci környezet erejét jelzi.
A "kincsek átka" Ecuadorra is lecsapott
Ecuador pénzügyi nehézségei még 2014-ben kezdődtek, amikor az olaj – az ország legfontosabb exportcikke – árának esése miatt a kormány nagyszabású kötvénykibocsátásokkal próbálta a víz felett tartani a finanszírozást. A romló költségvetési helyzet végül 2019 elején vezetett csődhöz és egy 4,2 milliárd dolláros IMF-megállapodáshoz, majd a koronavírus-járvány idején az ország 17,4 milliárd dollárnyi adósságot restrukturált.
A befektetők bizalma azóta fokozatosan visszatért:
Ecuador dollárkötvényei tavaly 59 százalékos hozamot értek el, amivel a feltörekvő piacok egyik legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak.
Ez a teljesítmény most kedvező hátteret biztosíthat az ország régóta várt visszatéréséhez a globális adósságpiacokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
