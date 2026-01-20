Jelentett az Operatív Törzs: rendkívüli intézkedéseket hoztak a dermesztő hidegben

Kiemelték, hogy a rendkívüli hideg miatt január 15-e óta 2494 köbméter tűzifát biztosított az állam azon rászorulóknak, akiknek nem volt már mivel fűteniük, ebből 1019 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1475 pedig az önkormányzatokhoz került. A tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el azt 61 település 315 címére - tették hozzá.
A közlemény idézi a meteorológiai előrejelzést, amely szerint szerdáig marad a hideg időjárás, utána fokozatosan enyhül. A borult, ködös területeken hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, késő este mínusz 13 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.
Közölték azt is, hogy Kazincbarcikán hétfőn kora délután óta csőtörés miatt 8710 fogyasztónál nincs önkormányzati távhőszolgáltatás. Megjegyezték, hogy a távhőrendszer sokáig tartja a meleget, így az érintett lakóházak kedd délig hűlnek 18 fokra. A hiba elhárításán a helyi üzemeltető dolgozik, sérült vezetékszakasz kizárásával a szolgáltatás előreláthatóan kedd délig részlegesen helyreáll.
Az operatív törzs további melegedőhelyeket, illetve melegedőbuszokat is kész biztosítani - írták, hozzátéve, hogy egy művelődés házat melegedőhelyként megnyitottak, de ezt eddig senki nem vette igénybe. Ha szükséges, további melegedőhelyek, melegedőbuszok állnak rendelkezésére.
A Keleti pályaudvaron egy 10 kocsiból - köztük 4 hálókocsiból - álló vasúti szerelvény áll készenlétben, 4 órán belül melegedővonatként Kazincbarcikára érkezhet.
A közlemény szerint 512 fogyasztási helyen, köztük egy óvodában csak a sérült vezetékszakasz cseréjét követően állhat helyre a szolgáltatás.
A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Csokonai Úti Székhelyóvoda kedden zárva tart, az állami fenntartású négy iskolában nincs tanítás, az 1469 tanuló közül tíz gyermek felügyeletét kérték a szülők.
A tankerület az eKréta rendszeren, a Facebook-csoportokon és az iskolák honlapjain keresztül ad tájékoztatást a továbbiakról.
A Kazincbarcikai Kórház a távhőszolgáltatás leállását követően saját két földgázüzemű technológiai gőzkazánjával biztosítja az intézmény hőellátását, a 167 fekvőbeteg, a járóbetegek és az ügyelet ellátása zavartalan.
A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 19 helyszínre - közlekedési balesetekhez, épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt, illetve jégbe fagyott állatok miatt - riasztották.
A rendőrséget 148 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül 17 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2051 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 126 esetben nyújtottak számukra segítséget. 827 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 5 embert kellett figyelmeztetniük. A mentőszolgálat 4141 esethez vonult hétfőn - tudatta a törzs.
Hétfőn 13 településen, összesen 1898 fogyasztónál akadozott az áramellátás, a szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megtörtént.
Mint írták, 38 köznevelési intézményből jeleztek fennakadást a fűtésben, ezek helyreállítása folyamatban van, az oktatást nem akadályozzák, minden iskolában zavartalan a tanítás. A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan, a betegforgalom a megszokotthoz képest 30 százalékkal emelkedett.
A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 122 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 920 tonna útszóró só és 2 419 285 liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre - sorolták.
Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát vagy a 112-es segélyhívó számot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg.
Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, a fogyatékossággal élőkre, rokonainkra, szomszédjainkra, hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is - kérik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
