  • Megjelenítés
Elsöprő támogatással törölhetik el a
Gazdaság

Elsöprő támogatással törölhetik el a "házasság-adót" a világ egyik legfejlettebb országában

Portfolio
A svájci választók többsége megszüntetné a házaspárokat hátrányosan érintő jelenlegi adórendszert – derül ki egy, a márciusi népszavazás előtt készült felmérésből - tudósított a Bloomberg.
Digital Compliance 2026
2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?
Információ és jelentkezés

Svájcban jelenleg azok a párok járnak jobban, ahol az egyik fél – jellemzően a férj – lényegesen többet keres a másiknál. A hasonló jövedelmű pároknál viszont gyakran emelkedik az adóteher a házasságkötés után, mivel közösen adóznak. A tervezett reform célja, hogy a házastársakat egyénileg, ne pedig együtt adóztassák. A változtatás mintegy 670 ezer svájci párt érintene.

A Tamedia és a 20 Minuten napilapok által szerdán közzétett felmérés szerint a szavazók 64 százaléka támogatja a kezdeményezést, míg 30 százalékuk ellenzi.

A március 8-ára kiírt népszavazást azért tartják meg, mert több kanton, valamint konzervatív pártok megtámadták a jogszabályt. A közvélemény-kutatás ugyanakkor azt mutatja, hogy még ezeknek a pártoknak a szimpatizánsai között is többségben vannak a reform támogatói.

A szavazólapon egy olyan javaslat is szerepel, amely a klímavédelmi kiadások növelésére irányul, ezt azonban a felmérés szerint várhatóan elutasítják. Emellett arról is dönteniük kell a svájciaknak, hogy az alkotmányban rögzítsék-e a készpénz létezését.

Még több Gazdaság

Kiderült az igazság az atomenergiáról: négyszer drágább, mint a megújulók, mégis erre költik a milliárdokat

Történelmi összecsapás a Legfelsőbb Bíróságon: az amerikai jegybank függetlensége a tét

Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros

A közvélemény-kutató intézet arra figyelmeztetett, hogy az eredmények a kampány korai szakaszát tükrözik. Tapasztalataik szerint a különböző kezdeményezések támogatottsága általában csökkenni szokott a szavazás időpontjának közeledtével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility