Elsöprő támogatással törölhetik el a "házasság-adót" a világ egyik legfejlettebb országában

Svájcban jelenleg azok a párok járnak jobban, ahol az egyik fél – jellemzően a férj – lényegesen többet keres a másiknál. A hasonló jövedelmű pároknál viszont gyakran emelkedik az adóteher a házasságkötés után, mivel közösen adóznak. A tervezett reform célja, hogy a házastársakat egyénileg, ne pedig együtt adóztassák. A változtatás mintegy 670 ezer svájci párt érintene.
A Tamedia és a 20 Minuten napilapok által szerdán közzétett felmérés szerint a szavazók 64 százaléka támogatja a kezdeményezést, míg 30 százalékuk ellenzi.
A március 8-ára kiírt népszavazást azért tartják meg, mert több kanton, valamint konzervatív pártok megtámadták a jogszabályt. A közvélemény-kutatás ugyanakkor azt mutatja, hogy még ezeknek a pártoknak a szimpatizánsai között is többségben vannak a reform támogatói.
A szavazólapon egy olyan javaslat is szerepel, amely a klímavédelmi kiadások növelésére irányul, ezt azonban a felmérés szerint várhatóan elutasítják. Emellett arról is dönteniük kell a svájciaknak, hogy az alkotmányban rögzítsék-e a készpénz létezését.
A közvélemény-kutató intézet arra figyelmeztetett, hogy az eredmények a kampány korai szakaszát tükrözik. Tapasztalataik szerint a különböző kezdeményezések támogatottsága általában csökkenni szokott a szavazás időpontjának közeledtével.
