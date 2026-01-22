Költenek az amerikaiak, mintha nem lenne holnap

A háztartások bevételei havi alapon októberben 0,1%-kal, novemberben 0,3%-kal emelkedtek.
A háztartások kiadásai havi alapon mindkét hónapban 0,5%-kal emelkedtek.
A PCE infláció és maginfláció októberben 2,7% volt, ami novemberre 2,8%-ra emelkedett.
A bejövő adatok már régiek, ezért a jelentőségük a nagykép szempontjából mérsékelt. Az látszik, hogy a háztartások kaidásai inflációval igazítva is 0,3%-kal emelkedtek havi alapon, ami nagyon erős, nem véletlen, hogy Q3-ban ilyen erős fogyasztási dinamikát láttunk. Viszont a háztartások jövedelmei reálértékben csökkentek mindkét hónapban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megérett a fordulat a tőzsdén: évek óta nem látott változás zajlik a szemünk előtt
Jót mehet idén a lemaradó.
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban
Lassan csorognak a részletek.
Zelenszkij: Ukrajna szívesen szétbombázza az orosz hajókat Grönland körül
Segítséget ajánlott az ukrán elnök a NATO-nak.
Megdöbbentő változás: Magyarországon csökkent a leginkább a szülőkkel élő fiatalok aránya az EU-ban
Még így is az EU-átlagon felüli az otthon élő fiatalok száma hazánkban.
Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket
Itt az új előrejelzés.
Végre kinyitották a mentőövet jelentő határátkelőt - az átmeneti kormány első nagy lépése a stabilizáció felé
Már csak az kell, hogy nyitva is maradjon.
Bejelentette Zelenszkij: béketárgyalás lesz - Jön az első orosz-ukrán-amerikai találkozó
A helyszínt és az időpontot is elmondta.
Hatalmas pénzosztást jelentett be Brüsszel – magyarok is pályázhatnak
Kiemelt területen kezd kampányba a Bizottság.
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.