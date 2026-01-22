  • Megjelenítés
Költenek az amerikaiak, mintha nem lenne holnap
Költenek az amerikaiak, mintha nem lenne holnap

Októberben és novemberben is erős maradt az amerikai fogyasztás, viszont inflációval igazítva csökkentek havi alapon a háztartások jövedelmei. Eközben a PCE infláció emelkedett kissé, ami azt mutatja, hogy a Fed-nek továbbra is nagyon óvatosnak kell maradnia a további kamatcsökkentésekkel.

A háztartások bevételei havi alapon októberben 0,1%-kal, novemberben 0,3%-kal emelkedtek.

A háztartások kiadásai havi alapon mindkét hónapban 0,5%-kal emelkedtek.

A PCE infláció és maginfláció októberben 2,7% volt, ami novemberre 2,8%-ra emelkedett.

A bejövő adatok már régiek, ezért a jelentőségük a nagykép szempontjából mérsékelt. Az látszik, hogy a háztartások kaidásai inflációval igazítva is 0,3%-kal emelkedtek havi alapon, ami nagyon erős, nem véletlen, hogy Q3-ban ilyen erős fogyasztási dinamikát láttunk. Viszont a háztartások jövedelmei reálértékben csökkentek mindkét hónapban.

