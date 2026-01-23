Elönti a világot a "jégbe zárt tűz" - rekord közeli hullám érkezik 2026-ban

A 2025-ös évet a piacok fokozatos kiegyensúlyozódása jellemezte: bár az első félévben még szűkös volt a kínálat, az év második felében már két számjegyű növekedésnek indult a globális LNG-ellátás. Ez a tendencia 2026-ban nemcsak folytatódik, hanem fel is gyorsul, megteremtve a feltételeket egy biztonságosabb és rugalmasabb globális gázpiac számára.

A jelentés legfontosabb megállapítása, hogy

2026-ban a globális LNG-kínálat növekedése 2019 óta nem látott sebességre kapcsol.

A növekedés motorja Észak-Amerika, különösen az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, amelyek a 2026-os globális kínálatbővülés több mint 85%-át adják majd.

Csak 2025-ben több mint 90 milliárd köbméter éves kapacitású új cseppfolyósító üzemre hoztak végleges beruházási döntést (FID), ami az iparág történetének második legerősebb éve volt így. Ebből az Egyesült Államok egymaga több mint 80 milliárd köbméter kapacitással részesedett, ami új rekordot jelent az amerikai iparág számára.

Ázsia diktálja a keresletet. Míg 2025-ben a globális gázkereslet növekedése lassú, 1% alatti volt – főként az európai és észak-amerikai fogyasztásnak köszönhetően –, 2026-ban fordulat várható.

a globális gázkereslet 2026-ban várhatóan új történelmi csúcsot ér el.

A bővülés felét az ázsiai csendes-óceáni térség adja majd, ahol a kereslet 4%-kal nőhet. Kína és a feltörekvő ázsiai piacok veszik át a vezető szerepet, ahogy az ipari tevékenység magára talál - emeli ki a tanulmány. Ezzel szemben Európában a megújuló energiaforrások terjedése miatt a gázkereslet várhatóan 2%-kal csökken 2026-ban.

Ezzel együtt a geopolitikai helyzet továbbra is meghatározó tényező. Az Európai Unió 2025 decemberében történelmi megállapodást kötött az orosz gázimport teljes kivezetéséről legkésőbb 2027 novemberéig. Az orosz vezetékes gázszállítások az EU-ba már 2021 és 2025 között is 90%-kal zuhantak. Az új intézkedések várhatóan további 33 milliárd köbméterrel csökkentik az orosz szállításokat 2025 és 2028 között, új piaci teret nyitva a nem orosz LNG-beszállítók számára.

A Nemzetközi Energiaügynökség azt is kiemeli, hogy a gázpiac globalizációja soha nem látott szintre lépett. 2025-ben az európai és ázsiai referenciaárak közötti korreláció új csúcsot ért el, ami azt jelzi, hogy a regionális piacok egyre szorosabban kapcsolódnak össze a rugalmas LNG-szállítmányok révén. Bár a kínálat bővülése enyhíti a piaci szűkösséget, a jelentés figyelmeztet: a geopolitikai feszültségek és az időjárási szélsőségek továbbra is okozhatnak áringadozásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images