  • Megjelenítés
Elönti a világot a
Gazdaság

Elönti a világot a "jégbe zárt tűz" - rekord közeli hullám érkezik 2026-ban

Portfolio
A 2025-ös „átmeneti év” után a globális gázpiacok 2026-ban új korszakba lépnek. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb jelentése szerint a cseppfolyósított földgáz (LNG) kínálatának robbanásszerű növekedése enyhíti a piaci feszültségeket, miközben a globális kereslet új történelmi csúcsra tör.

A 2025-ös évet a piacok fokozatos kiegyensúlyozódása jellemezte: bár az első félévben még szűkös volt a kínálat, az év második felében már két számjegyű növekedésnek indult a globális LNG-ellátás. Ez a tendencia 2026-ban nemcsak folytatódik, hanem fel is gyorsul, megteremtve a feltételeket egy biztonságosabb és rugalmasabb globális gázpiac számára.

A jelentés legfontosabb megállapítása, hogy

2026-ban a globális LNG-kínálat növekedése 2019 óta nem látott sebességre kapcsol.

A növekedés motorja Észak-Amerika, különösen az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, amelyek a 2026-os globális kínálatbővülés több mint 85%-át adják majd.

Még több Gazdaság

A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?

Campanella: Európának a kínai modellt kellene követnie, nem az amerikait

Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!

Csak 2025-ben több mint 90 milliárd köbméter éves kapacitású új cseppfolyósító üzemre hoztak végleges beruházási döntést (FID), ami az iparág történetének második legerősebb éve volt így. Ebből az Egyesült Államok egymaga több mint 80 milliárd köbméter kapacitással részesedett, ami új rekordot jelent az amerikai iparág számára.

Ázsia diktálja a keresletet. Míg 2025-ben a globális gázkereslet növekedése lassú, 1% alatti volt – főként az európai és észak-amerikai fogyasztásnak köszönhetően –, 2026-ban fordulat várható.

a globális gázkereslet 2026-ban várhatóan új történelmi csúcsot ér el.

A bővülés felét az ázsiai csendes-óceáni térség adja majd, ahol a kereslet 4%-kal nőhet. Kína és a feltörekvő ázsiai piacok veszik át a vezető szerepet, ahogy az ipari tevékenység magára talál - emeli ki a tanulmány. Ezzel szemben Európában a megújuló energiaforrások terjedése miatt a gázkereslet várhatóan 2%-kal csökken 2026-ban.

Ezzel együtt a geopolitikai helyzet továbbra is meghatározó tényező. Az Európai Unió 2025 decemberében történelmi megállapodást kötött az orosz gázimport teljes kivezetéséről legkésőbb 2027 novemberéig. Az orosz vezetékes gázszállítások az EU-ba már 2021 és 2025 között is 90%-kal zuhantak. Az új intézkedések várhatóan további 33 milliárd köbméterrel csökkentik az orosz szállításokat 2025 és 2028 között, új piaci teret nyitva a nem orosz LNG-beszállítók számára.

A Nemzetközi Energiaügynökség azt is kiemeli, hogy a gázpiac globalizációja soha nem látott szintre lépett. 2025-ben az európai és ázsiai referenciaárak közötti korreláció új csúcsot ért el, ami azt jelzi, hogy a regionális piacok egyre szorosabban kapcsolódnak össze a rugalmas LNG-szállítmányok révén. Bár a kínálat bővülése enyhíti a piaci szűkösséget, a jelentés figyelmeztet: a geopolitikai feszültségek és az időjárási szélsőségek továbbra is okozhatnak áringadozásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Kína olyan lépésre készül, amivel jelentősen átírja a világ energiapiacát

Elszállt az európai gázár - éleződik a harc az LNG-szállítmányokért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Megerősítette Donald Trump: titkos fegyvert vetett be Amerika – Ezért nem működtek az orosz légvédelmi eszközök?
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility