  • Megjelenítés
MÁV: az időjárás miatt csúszik a Diósjenő és Balassagyarmat közti szakasz felújítása
Gazdaság

MÁV: az időjárás miatt csúszik a Diósjenő és Balassagyarmat közti szakasz felújítása

Portfolio
Előbb a jelentős mennyiségű csapadék, majd a tartós fagy lassította, illetve lehetetlenítette el a Vác–Balassagyarmat vasútvonal második, Diósjenő és Balassagyarmat közötti részének felújítási munkálatait – írja a MÁV Csoport. (A tavaly ősszel elkezdett felújítás első, déli szakaszt érintő üteme már korábban befejeződött). Ha a hétvégére várt enyhülés tartós marad, újra a korábbi tempóban folytatódhat a munka, március elején pedig megindulhat a vonatközlekedés a felújított vasútvonalon. Az átmeneti időszakban továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat Diósjenő és Balassagyarmat között.

A Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakaszon is megkezdődött ősszel az emelt szintű karbantartás, a kivitelező a zord időjárás ellenére is folyamatosan dolgozott, azonban a Börzsönyben január első felében lehullott nagy mennyiségű hó, majd a fagyos időjárás hátráltatta, napokra pedig el is lehetetlenítette a munkálatokat.

A megépült vágányok felsőágyazatát így nem tudták elkészíteni a szakemberek, miután a csapadék és a tartós mínuszok hatására a kövek összefagytak.

(A pályaépítést követően a technológiában előírt vágányszabályozást ugyancsak nem lehet megvalósítani +5 Celsius-fok alatt: a sínek ilyenkor eltörhetnek, a vágányszabályozó gép pedig nem tudja beállítani a vágányt az összefagyott ágyazati anyagok miatt.)

A kivitelező a MÁV-val egyeztetve a fenti okokból egy hónappal meghosszabbította a befejezés várható határidejét, ezért február elseje helyett március elején indulhat újra a forgalom, amennyiben a hátralévő hetekben az időjárás nem akadályozza a kivitelezést.

Még több Gazdaság

Túl kevés a gyerek, nagy változások jöhetnek a 12. kerületi óvodákban

Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"

Nagyon szép számok érkeztek, erősen csökkent Európában az üvegházhatású gázok kibocsátása

A kedvezőtlen időjárás ellenére az aljcserék jelentős többségét egyébként elvégezték Diósjenő és Balassagyarmat között is: több mint 12 ezer darabot cseréltek, már csak mintegy 200 db vár cserére. Felújítottak hat közúti-vasúti átjárót, ezenkívül 5800 méternyi új sínt raktak le a régiek helyett, és már csak néhány tízméternyi sínszakasz maradt ki.

A Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát végeznek el a Vác–Balassagyarmat vonalon, ráadásul szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújították a vonalat, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek nem pusztán szükségesek, de tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak.

Az őszi munkálatok során az időjárás nem okozott folyamatosan hátráltatást, így a déli szakasszal pár nappal a határidő előtt végeztek. Január 3-tól, Vác és Diósjenő között már nem kell MÁV-buszokat igénybe venni, visszaállították a korábban megszokott alapmenetrendet, az utazás pedig zökkenőmentesebb, mint a közelmúltban.

A kedvezőtlen időjárás miatt egy hónappal elhúzódó karbantartás végéig továbbra is a január 3-tól bevezetett módosítások maradnak érvényben, azaz Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elkezdődött a béketárgyalás, közben szétbombázza Oroszország Kijevet – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility