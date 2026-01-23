MÁV: az időjárás miatt csúszik a Diósjenő és Balassagyarmat közti szakasz felújítása

A Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakaszon is megkezdődött ősszel az emelt szintű karbantartás, a kivitelező a zord időjárás ellenére is folyamatosan dolgozott, azonban a Börzsönyben január első felében lehullott nagy mennyiségű hó, majd a fagyos időjárás hátráltatta, napokra pedig el is lehetetlenítette a munkálatokat.

A megépült vágányok felsőágyazatát így nem tudták elkészíteni a szakemberek, miután a csapadék és a tartós mínuszok hatására a kövek összefagytak.

(A pályaépítést követően a technológiában előírt vágányszabályozást ugyancsak nem lehet megvalósítani +5 Celsius-fok alatt: a sínek ilyenkor eltörhetnek, a vágányszabályozó gép pedig nem tudja beállítani a vágányt az összefagyott ágyazati anyagok miatt.)

A kivitelező a MÁV-val egyeztetve a fenti okokból egy hónappal meghosszabbította a befejezés várható határidejét, ezért február elseje helyett március elején indulhat újra a forgalom, amennyiben a hátralévő hetekben az időjárás nem akadályozza a kivitelezést.

A kedvezőtlen időjárás ellenére az aljcserék jelentős többségét egyébként elvégezték Diósjenő és Balassagyarmat között is: több mint 12 ezer darabot cseréltek, már csak mintegy 200 db vár cserére. Felújítottak hat közúti-vasúti átjárót, ezenkívül 5800 méternyi új sínt raktak le a régiek helyett, és már csak néhány tízméternyi sínszakasz maradt ki.

A Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb munkát végeznek el a Vác–Balassagyarmat vonalon, ráadásul szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig” felújították a vonalat, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek nem pusztán szükségesek, de tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak.

Az őszi munkálatok során az időjárás nem okozott folyamatosan hátráltatást, így a déli szakasszal pár nappal a határidő előtt végeztek. Január 3-tól, Vác és Diósjenő között már nem kell MÁV-buszokat igénybe venni, visszaállították a korábban megszokott alapmenetrendet, az utazás pedig zökkenőmentesebb, mint a közelmúltban.

A kedvezőtlen időjárás miatt egy hónappal elhúzódó karbantartás végéig továbbra is a január 3-tól bevezetett módosítások maradnak érvényben, azaz Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.

