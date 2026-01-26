A lábunk előtt hever egy hatalmas megtakarítási lehetőség - csak le kell nyúlni érte

Magyarországon az energiafelhasználás és a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának körülbelül 40-40 százaléka az épületállományhoz kapcsolódik. Ezen belül a mintegy 12 550 hazai közintézmény épületei kiemelt figyelmet érdemelnek: nagy alapterületük, intenzív használatuk és közszolgálati jellegük miatt jelentős energiafogyasztók, a teljes hazai épületállomány felhasználásának közel 10 százalékáért felelnek. A probléma gyökere, hogy ezek az épületek jelentős részben elavultak, ami nemcsak magas kibocsátást és energiafüggőséget jelent, hanem súlyos pénzügyi terhet is ró az önkormányzatokra és az állami költségvetésre.
Pénzügyi kitettség, energetikai kitettség, klímakockázat
A 2022-ben bekövetkezett energiaár-változások mindenkit meglepetésszerűen értek, de az önkormányzatok különösen nagy mértékben kitettek voltak a hirtelen váltásnak.
Lényegében egyik napról a másikra kellett átlépniük védett fogyasztói státusból egy új rendszerbe, amelyben differenciált energetikai tarifák és a piac határozták meg az árakat, általánosságban jelentős költségnövekedést eredményezve.
Ez világosan rámutatott arra, hogy
az energiaárak ingadozása közvetlenül befolyásolja az önkormányzatok éves költségvetését.
Ebből egyértelműen következik, hogy az energiahatékonyság javítása és a fogyasztás optimalizálása nemcsak környezetvédelmi, hanem pénzügyi és gazdasági érdek is számukra. Az állami tulajdonban lévő épületek fenntartása ugyanakkor a központi költségvetés számára is jelentős kiadási tétel, vagyis az energiaár-ingadozás az állami intézmények esetében is pénzügyi és energiabiztonsági kockázatot jelent.
Hol folyik el a pénz és mi lehet a megoldás?
A középületek energiafogyasztása rendkívül nagy, átlagosan 214 kWh/m²/év. A megtakarítási potenciál jelentős része a pazarlás megszüntetésében rejlik. Ökölszabály, hogy a fűtés esetében minden 1 °C-os emelés nagyjából 6 százalékos költségnövekedést okoz, míg a hűtésnél 1 °C-os csökkentés 5–7 százalékkal dobja meg a számlát. Folyamatos nyomon követés és automatizálás nélkül ezek a paraméterek nincsenek kontroll alatt.
Miért annyira hatékony kezdő lépés az okosítás? Bár az épületállomány energetikai megújításához és hosszú távú dekarbonizációjához elengedhetetlen a mélyfelújítás (szigetelés, nyílászárócsere, gépészeti korszerűsítés), a jelenlegi felújítási ráta rendkívül alacsony: a 60 százalékos vagy annál nagyobb megtakarítást elérő beavatkozások aránya a nulla százalékhoz közelít. A forráshiány és a bonyolult kivitelezés miatt egy átfogó program végrehajtása lassú folyamat, miközben az energiaárak ingadozása azonnali pénzügyi kockázatot jelent a fenntartóknak.
Ezzel szemben az épületek okosítása sokkal gyorsabb eredményt tud hozni. Ma már számos olyan, úgynevezett energiamenedzsment-szoftver létezik, amely segít az épületek energiafogyasztásának nyomon követésében. Ezeknek a használatával pontosan tudható, hogy az energiafogyasztás mikor és hol kiugró és/vagy esetleg felesleges, ez alapján pedig az energiafelhasználást hatékonyan lehet hozzáigazítani az épülethasználati igényekhez. Az energiamenedzsment-szoftverek lehetővé teszik az energiaszolgáltatók távleolvasásainak automatikus szinkronizálását.
Így az épület üzemeltetője nem az adott hónap végén szembesül az energiafelhasználási adatokkal, hanem a negyedórás áramfogyasztási adatok és az órás gázfogyasztási adatok már akár másnap láthatóvá válnak,
és lehetővé teszik az energiafelhasználás racionalizálását.
Egy épületmenedzsment-szoftver éves díja nagyságrendileg az éves energiaköltségek 1 százaléka, miközben akár 20-25 százalék körüli költségmegtakarítást is eredményezhet.
Ennek továbbfejlesztett, összetettebb módja az, ha az épületeket funkciók szerint zónákra bontják, okos mérőket helyeznek ki, illetve automatikával szerelik fel. Így az épületeken belüli energiafogyasztás távolról, akár valós időben is szabályozhatóvá válik.
Az épületek automatizálása több szempontból is vonzó alternatíva:
- Gyors megvalósítás: nem igényel szerkezeti beavatkozást, és jellemzően 2–12 hónapon belül üzembe helyezhető.
- Alacsony költség: egy-egy projekt épületenkénti költsége 5 és 25 millió forint közé tehető.
- Gyors megtérülés: a beruházás 3–6 év alatt behozza az árát a megspórolt energiaszámlákon keresztül.
Az épületautomatizálás hatékonyságát támasztják alá azok az anonimizált hazai példák is, amelyek különböző intézménytípusok esetében mutatják be a beruházások eredményeit.
Mit jelent ez országos szinten?
Fontos megjegyezni, hogy a középületekre vonatkozó adatbázisok hazánkban erősen hiányosak és töredezettek, de próbáljuk mindig a rendelkezésünkre álló legjobb, közelítő adatokat használni. Magyarországon nagyjából 24 000 darab, 250 m²-nél nagyobb középület található, összesen mintegy 50 millió m² fűtött alapterülettel.
Ha csak ezeknek az épületeknek az okosítását nézzük, abbólrendkívül óvatosan becsült, 35 Ft/kWh-s energiadíjjal számolva is
évi 100 milliárd forintos nagyságrendű megtakarítás adódik.
Ez az összeg jelentősen növelné a települések pénzügyi stabilitását és az ország energiabiztonságát.
A digitális rendszerek emellett a klímaadaptációt is segítik. A monitorozás lehetővé teszi a hőhullámok jobb kezelését, ami az oktatási és egészségügyi intézményekben különösen fontos a jó munkakörülmények és a magasabb szolgáltatási szint fenntartásához.
Hogyan mozdítsuk elő a középületek okosítását?
Ahhoz, hogy ez a potenciál valóra váljon, az Egyensúly Intézet több konkrét lépést javasol a döntéshozók számára:
- Átfogó kataszter létrehozása. Jelenleg nem ismertek pontosan a középületek adatai (számuk, állapotuk, pontos fogyasztásuk). Egy szabadon hozzáférhető, átlátható adatbázis nélkülözhetetlen az adatalapú tervezéshez.
- Célzott állami támogatások. Olyan kisösszegű, gyorsan lehívható pályázatokra van szükség, amelyek kifejezetten az épületautomatizálást és az energiamenedzsment-szoftvereket támogatják (épületenként 5 és 25 millió forint közötti kerettel).
- A jó gyakorlatok megosztása. Az állami tulajdonú épületekben megvalósuló mintaprojektek tapasztalatait meg kell osztani az önkormányzatokkal a technológia gyorsabb terjedése érdekében.
- Az energiatudatosság növelése. Szögezzük le: az okos épület csak okos üzemeltetővel működik. Elengedhetetlen az üzemeltetők és a karbantartók képzése az automatizált rendszerek használatára.
A középületek okosítása olyan költséghatékony, relatíve gyors eszköz, amely egyszerre segíti az ország gazdasági és környezeti fenntarthatóságának növelését, miközben csökkenti kitettségünket az energetikai és klímakockázatoknak. A technológia készen áll, a megtakarítási potenciál pedig kiaknázásra vár.
Címlapkép forrása: Yui Mok/PA Images via Getty Images
