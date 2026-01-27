Az ausztrál kormány megkérte az embereket, hogy most kicsit költözzenek el, mert élhetetlen lesz a lakhelyük

Az elmúlt 17 év legmelegebb napjára számítanak kedden Melbourne-ben. Az ausztrál meteorológiai intézet szerint 45 Celsius-fok lehet.

A hőhullám növelte a tűzveszélyt Ausztrália második legnépesebb államában, Victoriában, ahol az Otways régióban gyorsan terjedő bozóttűz már felégetett mintegy 10 ezer hektárt. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a nap későbbi részére előrejelzett erős szél gerjesztheti a tüzet, veszélyeztetve az otthonokat.

A mentőszolgálatok mintegy 1100 otthonba kopogtattak be, és

mintegy tízezer telefonra küldtek SMS-t, amelyben arra kérték a lakókat, hogy hagyják el a régiót.

Victoria állam egész területén teljes tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, a hatóságok így is próbálják csökkenteni az új tüzek kockázatát. A városokban a hőmérséklet várhatóan eléri a 40 Celisus-fokot. A Melbourne-től 440 kilométerre északnyugatra fekvő, alig több mint ezer lakosú Ouyen településen a hőmérséklet valószínűleg eléri a 49 Celsius-fokot - közölte a meteorológiai szolgálat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images