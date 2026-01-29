Történelmi pillanat a magyarok kedvenc autógyártójánál!

A Suzuki 2025-ben megelőzte a Nissant, és ezzel Japán harmadik legnagyobb autógyártójává vált – derül ki a két vállalat csütörtökön közzétett értékesítési adataiból.

Legalább egy évtizede először fordult elő, hogy a Suzuki egy naptári évben több autót adott el riválisánál.

A Suzuki tavaly világszerte nagyjából 3,3 millió gépkocsit értékesített, ami 1,4 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Ezzel szemben a Nissan eladásai 4,4 százalékkal estek vissza, így a vállalat 3,2 millió járműnél állt meg.

A rangsor élén továbbra is a Toyota és a Honda áll.

A Toyota 10,5 millió Toyota és Lexus márkájú autó eladásával új rekordot ért el, míg a Honda 3,5 millió járművet értékesített, ami 7,5 százalékos visszaesést jelent az előző évhez viszonyítva.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: BORSOS MATYAS/KKM