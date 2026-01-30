Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.
A magyar gazdaságból három és fél éve tűnt el a növekedés, az utóbbi 14 negyedévből 8-ban (negyedéves alapon) visszaesést mért a KSH, egyszer stagnálást, és csak 5 esetben látott bővülést. 2025 második fele egy stagnáló negyedévből és a most megjelent szerény 0,2%-os emelkedésből áll, vagyis a magyar gazdaságban nyoma sincs a dinamizálódásnak.
Az ING-nél mérséklik az idénre várt növekedést
Noha a várakozások nem voltak különösebben magasak, a legfrissebb GDP-adat nem tudott semmilyen pozitív meglepetést okozni – értékelt Virovácz Péter, az ING vezető makrogazdasági elmezője. A felfokozott kormányzati költekezés nem volt képes lényegesen hozzájárulni a gazdaság teljesítményéhez. Idén továbbra is érdemi növekedésre számítanak hazánkban, de a lefelé mutató kockázatok nőnek és a
2026-ra vonatkozó előrejelzésüket 1,9 százalékra vágják 2,3 százalékról.
Kiemelte, hogy más gazdaságok, mint Németország, Hollandia, Spanyolország és Olaszország pozitív meglepetést okoztak, így Magyarország feltűnően alulteljesít. A kiigazított negyedik negyedéves adatok alapján növekedés lassult az előzőhöz képest, amire nem sokan számítottak. Noha a nyers adat mutat némi gyorsulást, ez a több munkanap hatásának köszönhető.
A negyedik negyedéves GDP-adat fényében tehát lefelé módosítják az idei évre vonatkozó előrejelzésüket. A vártnál alacsonyabb növekedés ugyanis azt jelenti, hogy az áthúzódó hatás is gyengébb lesz idén, csupán 0,3 százalék. Más szóval, ha a gazdaság minden negyedévben stagnálna idén, akkor a 2026-os teljes gazdasági növekedés csupán 0,3 százalék lenne. A kormányzati beavatkozások azonban valószínűleg éven belüli növekedést fognak eredményezni, különösen az első negyedévben, így a teljes éves növekedés realisztikusan meg fogja haladni az áthúzódó hatás mértékét.
|Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%)
|név
|intézmény
|2025. q4 éves
|2025. q4 negyedéves
|2025. éves átl.
|2026. éves átl.
|2027. éves átl.
|Árokszállási Zoltán
|MBH Bank
|0,8
|0,4
|0,4
|2,8
|3,1
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|0,5
|0,1
|0,3
|2,1
|2,5
|Eppich Győző
|OTP Bank
|0,8
|0,4
|-
|2,3
|-
|Nagy János
|Erste Bank
|0,3
|0,0
|0,1
|2,0
|2,3
|Németh Dávid
|K&H Bank
|0,6
|0,3
|0,3
|1,9
|3,0
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|0,6
|0,3
|0,4
|2,5
|2,8
|Virovácz Péter
|ING Bank
|1,0
|0,7
|0,4
|1,9
|2,8
|Egyensúly Intézet
|0,8
|0,8
|0,3
|2,4
|2,6
|konszenzus (medián)
|0,7
|0,4
|0,3
|2,3
|2,8
|Forrás: Portfolio
Erste: nem volt érdemi javulás tavaly év végén sem
"Nem okoztak különösebb meglepetést a GDP adatok" – kezdte kommentárját Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Noha a negyedik negyedéves adat részletes bontása nem ismert egyelőre, azonban a KSH kommentárja arra utal, hogy az sem fog nagyobb meglepetéssel szolgálni. A szolgáltatások bővülésével együtt valószínűsíthetően a háztartások fogyasztása maradt a növekedés hajtóereje, míg az ipar további csökkenésével párhuzamosan vélhetően az export teljesítménye sem mutatott áttörést. A kilátások szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy történt-e bármilyen pozitív fordulat a beruházások frontján.
Összességében a visszafogott negyedéves teljesítmény azt jelzi, hogy
nem volt érdemi javulás a tavalyi év végén sem a gazdaság teljesítményében. Ez az idei évre nézve is a – a gyengébb áthúzódó hatás révén – visszafogottabb teljesítményt vetít előre.
Ami az idei kilátásokat illeti, a külső kereslet élénkülésében, a javuló európai konjunktúrában bízva 2026-ban a magyar gazdaság alapvárakozásunk szerint kikeveredhet a stagnálás állapotából. Nem túl jó ómen azonban, hogy a Németország felől érkező, javuló adatsorok eddig csak minimálisan tudtak lecsapódni a hazai mutatókban, és a fentebb említett gyengébb technikai hatás is fontos lehet. Összességében 2 százalékos éves GDP növekedést várunk 2026-ra, a kockázatok azonban inkább lefelé mutatnak, miután a dinamizálódás tavalyi év végi hiánya az idei évi növekedési kilátásokat is beárnyékolja.
Gránit: az ipar a jelentős támogatások ellenére sem tud bővülni
A magyar gazdaság továbbra is egy alacsony növekedési szinten van, bár nincs recesszió, de az érdemi növekedés továbbra is hiányzik – összegzett Regős Gábor, a Gránit vezető közgazdásza. Bár a KSH az első becslésnél még nem közli a részletes adatokat, az tudható, hogy az ipar gyenge teljesítménye továbbra is erőteljes visszahúzó erőt jelent. Ebben szerepe van a német gazdaság szintén alacsony növekedésének, a hiányzó keresletnek, de azért a belső tényezőket (pl. magas energiaárak, jelen lévő autógyárak termékei iránti alacsony igény) sem szabad elfelejteni.
Ez persze azért is probléma, mert a gazdaságpolitika célkitűzések középpontjában az ipar állt, áll, és az ágazat a jelentős támogatások ellenére sem tud bővülni.
A nyers adatok alapján a GDP 2025-ben 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a kiigazított adatok alapján 0,3 százalék volt a bővülés. Ez érdemben elmarad az Európai Unió átlagától, de a régiós országok szintjénél is alacsonyabb. A német 0,2 százalékos növekedést minimálisan meghaladja – míg azonban Németországban örültek a 0,2 százalékos növekedésnél, azaz annak, hogy így már nincs recesszióban a gazdaság, a mi 0,3-0,4 százalékos szintünk eléggé gyenge, különösen az egy évvel ezelőtt megfogalmazott és így a költségvetési törvényben is szereplő várakozásokhoz képest. A régiós versenytársakhoz képesti elmaradásnak több oka is van – ezek közül a legfontosabbak talán az uniós források egy jelentős részének elmaradása, a mezőgazdaság nehézségei (a száj- és körömfájás pl. minket érintett), az ipar régiót is alulmúló teljesítménye (járműgyártás nagyobb szerepe, nálunk jelen lévő márkák gyengébb teljesítménye), a gazdaság nagyobb nyitottsága és függősége vagy éppen a magas államadósságból következő nagyobb finanszírozási költségek.
Idénre azért még számítunk egy 2,0-2,5 százalék bővülésre, amit az alacsony mezőgazdasági bázis, az új gyárak beindulása, a német gazdaságtól várt nagyobb növekedés (bár már itt is megkezdődött a növekedési várakozások mérséklése) és a növekvő rendelkezésre álló jövedelem miatt bővülő fogyasztás támogathat – zárta értékelését Regős.
Reméljük, amikor egy év múlva hasonló összegzést írunk, nem kell csalódnunk.
MBH: az építőipar meglepően jól teljesíthetett
A KSH közleménye nem okozott meglepetést abból a szempontból, hogy mely ágazatok hogyan hatottak a növekedésre, termelési oldalon a növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá pozitívan – írta az MBH makrogazdasági elemzője, Rodic Ádám. Várakozásaikkal összhangban legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelmi ágak. Ami inkább meglepő termelési oldalról az az építőipar pozitív teljesítménye, ehhez a novemberi visszaesést követően erős decemberi építőipari teljesítményre volt szükség. Nem meglepő ugyanakkor, hogy leginkább az ipar teljesítménye húzta vissza a gazdaságot. A részletes adatok március 3-án érkeznek majd, ekkor kiderül, hogy melyik ágazat pontosan hogyan teljesített a negyedik negyedévben.
A 2025 utolsó negyedéves GDP növekedés áthúzódó hatásai miatt a 2026-ra vonatkozó GDP növekedési kilátásokban is lefelé mutató kockázatokat látnak, amely mértéke néhány tized százalékpont lehet. Ennek oka leginkább az ipari export gyengesége, ugyanakkor ez a háztartások jövedelmi helyzetét - jelentős negatív munkaerőpiaci reakció hiányában - nem igazán befolyásolja, mivel az állam felől érkező transzferek jelentősek. Mindez növekvő fogyasztás mellett ronthatja a külső egyensúlyi pályát, bár valószínűleg nem drámai mértékben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
