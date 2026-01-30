Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait

2025-ben 0,3 százalékkal bővült a magyar gazdaság a KSH pénteki adatai alapján. Ez azt mutatja, hogy sok más európai országgal szemben Magyarországon nem sikerült pozitív meglepetéssel előrukkolni. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a növekedés szerkezete nem okozott nagy meglepetést: a fogyasztás volt a húzóerő, miközben az ipar lejtmenete folytatódott. A csalódást keltő negyedik negyedéves adat az áthúzódó hatáson keresztül a 2026-os növekedésre vonatkozó reményeket is mérsékli.

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.

A magyar gazdaságból három és fél éve tűnt el a növekedés, az utóbbi 14 negyedévből 8-ban (negyedéves alapon) visszaesést mért a KSH, egyszer stagnálást, és csak 5 esetben látott bővülést. 2025 második fele egy stagnáló negyedévből és a most megjelent szerény 0,2%-os emelkedésből áll, vagyis a magyar gazdaságban nyoma sincs a dinamizálódásnak.

Az ING-nél mérséklik az idénre várt növekedést

Noha a várakozások nem voltak különösebben magasak, a legfrissebb GDP-adat nem tudott semmilyen pozitív meglepetést okozni – értékelt Virovácz Péter, az ING vezető makrogazdasági elmezője. A felfokozott kormányzati költekezés nem volt képes lényegesen hozzájárulni a gazdaság teljesítményéhez. Idén továbbra is érdemi növekedésre számítanak hazánkban, de a lefelé mutató kockázatok nőnek és a

2026-ra vonatkozó előrejelzésüket 1,9 százalékra vágják 2,3 százalékról.

Kiemelte, hogy más gazdaságok, mint Németország, Hollandia, Spanyolország és Olaszország pozitív meglepetést okoztak, így Magyarország feltűnően alulteljesít. A kiigazított negyedik negyedéves adatok alapján növekedés lassult az előzőhöz képest, amire nem sokan számítottak. Noha a nyers adat mutat némi gyorsulást, ez a több munkanap hatásának köszönhető.

A negyedik negyedéves GDP-adat fényében tehát lefelé módosítják az idei évre vonatkozó előrejelzésüket. A vártnál alacsonyabb növekedés ugyanis azt jelenti, hogy az áthúzódó hatás is gyengébb lesz idén, csupán 0,3 százalék. Más szóval, ha a gazdaság minden negyedévben stagnálna idén, akkor a 2026-os teljes gazdasági növekedés csupán 0,3 százalék lenne. A kormányzati beavatkozások azonban valószínűleg éven belüli növekedést fognak eredményezni, különösen az első negyedévben, így a teljes éves növekedés realisztikusan meg fogja haladni az áthúzódó hatás mértékét.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2025. q4 éves 2025. q4 negyedéves 2025. éves átl. 2026. éves átl. 2027. éves átl. Árokszállási Zoltán MBH Bank 0,8 0,4 0,4 2,8 3,1 Becsey Zsolt Unicredit Bank 0,5 0,1 0,3 2,1 2,5 Eppich Győző OTP Bank 0,8 0,4 - 2,3 - Nagy János Erste Bank 0,3 0,0 0,1 2,0 2,3 Németh Dávid K&H Bank 0,6 0,3 0,3 1,9 3,0 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 0,6 0,3 0,4 2,5 2,8 Virovácz Péter ING Bank 1,0 0,7 0,4 1,9 2,8 Egyensúly Intézet 0,8 0,8 0,3 2,4 2,6 konszenzus (medián) 0,7 0,4 0,3 2,3 2,8 Forrás: Portfolio

Erste: nem volt érdemi javulás tavaly év végén sem

"Nem okoztak különösebb meglepetést a GDP adatok" – kezdte kommentárját Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Noha a negyedik negyedéves adat részletes bontása nem ismert egyelőre, azonban a KSH kommentárja arra utal, hogy az sem fog nagyobb meglepetéssel szolgálni. A szolgáltatások bővülésével együtt valószínűsíthetően a háztartások fogyasztása maradt a növekedés hajtóereje, míg az ipar további csökkenésével párhuzamosan vélhetően az export teljesítménye sem mutatott áttörést. A kilátások szempontjából pedig kulcsfontosságú, hogy történt-e bármilyen pozitív fordulat a beruházások frontján.

Összességében a visszafogott negyedéves teljesítmény azt jelzi, hogy

nem volt érdemi javulás a tavalyi év végén sem a gazdaság teljesítményében. Ez az idei évre nézve is a – a gyengébb áthúzódó hatás révén – visszafogottabb teljesítményt vetít előre.

Ami az idei kilátásokat illeti, a külső kereslet élénkülésében, a javuló európai konjunktúrában bízva 2026-ban a magyar gazdaság alapvárakozásunk szerint kikeveredhet a stagnálás állapotából. Nem túl jó ómen azonban, hogy a Németország felől érkező, javuló adatsorok eddig csak minimálisan tudtak lecsapódni a hazai mutatókban, és a fentebb említett gyengébb technikai hatás is fontos lehet. Összességében 2 százalékos éves GDP növekedést várunk 2026-ra, a kockázatok azonban inkább lefelé mutatnak, miután a dinamizálódás tavalyi év végi hiánya az idei évi növekedési kilátásokat is beárnyékolja.

Gránit: az ipar a jelentős támogatások ellenére sem tud bővülni

A magyar gazdaság továbbra is egy alacsony növekedési szinten van, bár nincs recesszió, de az érdemi növekedés továbbra is hiányzik – összegzett Regős Gábor, a Gránit vezető közgazdásza. Bár a KSH az első becslésnél még nem közli a részletes adatokat, az tudható, hogy az ipar gyenge teljesítménye továbbra is erőteljes visszahúzó erőt jelent. Ebben szerepe van a német gazdaság szintén alacsony növekedésének, a hiányzó keresletnek, de azért a belső tényezőket (pl. magas energiaárak, jelen lévő autógyárak termékei iránti alacsony igény) sem szabad elfelejteni.

Ez persze azért is probléma, mert a gazdaságpolitika célkitűzések középpontjában az ipar állt, áll, és az ágazat a jelentős támogatások ellenére sem tud bővülni.

A nyers adatok alapján a GDP 2025-ben 0,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a kiigazított adatok alapján 0,3 százalék volt a bővülés. Ez érdemben elmarad az Európai Unió átlagától, de a régiós országok szintjénél is alacsonyabb. A német 0,2 százalékos növekedést minimálisan meghaladja – míg azonban Németországban örültek a 0,2 százalékos növekedésnél, azaz annak, hogy így már nincs recesszióban a gazdaság, a mi 0,3-0,4 százalékos szintünk eléggé gyenge, különösen az egy évvel ezelőtt megfogalmazott és így a költségvetési törvényben is szereplő várakozásokhoz képest. A régiós versenytársakhoz képesti elmaradásnak több oka is van – ezek közül a legfontosabbak talán az uniós források egy jelentős részének elmaradása, a mezőgazdaság nehézségei (a száj- és körömfájás pl. minket érintett), az ipar régiót is alulmúló teljesítménye (járműgyártás nagyobb szerepe, nálunk jelen lévő márkák gyengébb teljesítménye), a gazdaság nagyobb nyitottsága és függősége vagy éppen a magas államadósságból következő nagyobb finanszírozási költségek.

Idénre azért még számítunk egy 2,0-2,5 százalék bővülésre, amit az alacsony mezőgazdasági bázis, az új gyárak beindulása, a német gazdaságtól várt nagyobb növekedés (bár már itt is megkezdődött a növekedési várakozások mérséklése) és a növekvő rendelkezésre álló jövedelem miatt bővülő fogyasztás támogathat – zárta értékelését Regős.

Reméljük, amikor egy év múlva hasonló összegzést írunk, nem kell csalódnunk.

MBH: az építőipar meglepően jól teljesíthetett

A KSH közleménye nem okozott meglepetést abból a szempontból, hogy mely ágazatok hogyan hatottak a növekedésre, termelési oldalon a növekedéshez leginkább a szolgáltatások járultak hozzá pozitívan – írta az MBH makrogazdasági elemzője, Rodic Ádám. Várakozásaikkal összhangban legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelmi ágak. Ami inkább meglepő termelési oldalról az az építőipar pozitív teljesítménye, ehhez a novemberi visszaesést követően erős decemberi építőipari teljesítményre volt szükség. Nem meglepő ugyanakkor, hogy leginkább az ipar teljesítménye húzta vissza a gazdaságot. A részletes adatok március 3-án érkeznek majd, ekkor kiderül, hogy melyik ágazat pontosan hogyan teljesített a negyedik negyedévben.

A 2025 utolsó negyedéves GDP növekedés áthúzódó hatásai miatt a 2026-ra vonatkozó GDP növekedési kilátásokban is lefelé mutató kockázatokat látnak, amely mértéke néhány tized százalékpont lehet. Ennek oka leginkább az ipari export gyengesége, ugyanakkor ez a háztartások jövedelmi helyzetét - jelentős negatív munkaerőpiaci reakció hiányában - nem igazán befolyásolja, mivel az állam felől érkező transzferek jelentősek. Mindez növekvő fogyasztás mellett ronthatja a külső egyensúlyi pályát, bár valószínűleg nem drámai mértékben.

