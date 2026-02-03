  • Megjelenítés
Hosszú évek óta nem látott hozammal kecsegtet Németország
Hosszú évek óta nem látott hozammal kecsegtet Németország

Portfolio
A német 30 éves államkötvények hozama 2011 óta nem látott szintre, 3,56 százalékra emelkedett. A befektetők a rekordméretű adósságkibocsátás ellentételezéseként magasabb prémiumot várnak el, miközben a 10 éves kötvények hozama is 2,90 százalékra nőtt - tudósított a Bloomberg.

A hozamemelkedés hátterében az áll, hogy

Németország idén 512 milliárd euró értékben tervez kötvényt kibocsátani.

A német 30 éves államkötvény hozam az elmúlt öt évben.

A befolyó forrásokból Németország elsődlegesen

  • az energetikai infrastruktúra felújítását, valamint
  • a hadsereg modernizálását kívánja finanszírozni.

A befektetői érdeklődés ugyanakkor továbbra is élénk. Januárban egy új, 20 éves futamidejű kötvény közel rekordszintű keresletet vonzott, a legutóbbi 2, 10 és 30 éves kötvényaukciók pedig az előzőeknél is erősebb eredménnyel zárultak.

A Bloomberg német államadósságot követő indexe az év eleje óta 0,3 százalékkal emelkedett, ezzel elmarad a francia és az olasz kötvények teljesítményétől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

