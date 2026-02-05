Fejlesztések jönnek Tihanyban

Megkezdődött a tihanyi Fogas parkoló leromlott állapotú nyilvános vécéjének teljes körű felújítása, amelyet a település vezetése saját költségvetési forrásból finanszíroz. A munkálatok várhatóan április végéig befejeződnek. A Kossuth utcai létesítmény egész évben üzemel majd, működtetését az önkormányzat látja el a többi helyi nyilvános vécével együtt. A szolgáltatás igénybevétele díjköteles lesz, a bevételek pedig hozzájárulnak az üzemeltetési költségek fedezéséhez.
Nagyon fontosnak tartom, hogy Tihanyban egész évben elérhetők legyenek kulturált nyilvános vécék. Már januárban is láttuk, hogy amikor az időjárás kedvező, nagyon sokan érkeznek a félszigetre, ezért mindenképpen biztosítanunk kell a megfelelő infrastruktúrát. Ha ez a beruházás befejeződik, akkor a Visszhang-dombnál és a strandokon szezonálisan működő illemhelyekkel együtt már megfelelő lesz a szolgáltatás. Az önkormányzat emellett a közeljövőben a Belső-tó partján is szeretne létesíteni egy új nyilvános illemhelyet
– nyilatkozta Kötél Balázs polgármester.
A település másik jelentős beruházása a teljes közvilágítási rendszer modernizációja, amely mintegy 80 millió forintos költségvetéssel valósul meg. A fejlesztés keretében egy korszerű, programozható, LED-es világítási rendszer váltja fel a jelenlegi, elavult hálózatot. Az új technológia bevezetését az is sürgette, hogy
a jelenleg használt izzók gyártása megszűnt.
A korszerű világítás nemcsak a közterületek, hanem az épületek díszvilágításának biztosítására is alkalmas lesz. Az energiahatékonyság terén jelentős megtakarítás várható: az éves üzemeltetési költségek az eddigi 25 millió forintról várhatóan a felére, körülbelül 12,5 millió forintra csökkenhetnek.
A világításkorszerűsítéshez az önkormányzat 47 millió forint pályázati támogatást nyert el, a teljes beruházási összeg fennmaradó részét – mintegy 40 százalékát – saját forrásból biztosítják. A közbeszerzési eljárás hamarosan elindul, a kivitelezési ütemterv szerint pedig jövő tavasszal már az új rendszer világítja meg a település közterületeit.
További fejlesztések is szerepelnek az önkormányzat terveiben: még idén megkezdődhet a Belső-tó partján található játszótér megújítása pályázati forrásból, ennek keretében új játékeszközöket telepítenek. Emellett előkészítés alatt áll a Sajkodra vezető út teljes rekonstrukciója is, amelyhez a szükséges pályázatot rövidesen benyújtják.
