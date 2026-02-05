  • Megjelenítés
Lesújtó bizonyítványt állítottak ki a német vállalatok a kormánynak, még a legjobb értékelés is közepes
Lesújtó bizonyítványt állítottak ki a német vállalatok a kormánynak, még a legjobb értékelés is közepes

Portfolio
A német vállalatok rendkívül kedvezőtlenül ítélik meg a kormány gazdaságpolitikáját az Ifo Gazdaságkutató Intézet friss felmérése szerint: egyetlen szektor sem minősítette átlagosan jónak a kormány gazdaságpolitikáját, a legkedvezőbb értékelések is legfeljebb a közepes szintet közelítették meg. A cégek elsősorban a bürokrácia leépítését és az adórendszer átalakítását sürgetik - tudósított a Reuters.

A felmérésben a vállalkozások átlagosan 4,2-es osztályzatot adtak a kormány gazdaságpolitikájára. A német iskolai rendszerben az 1-es a legjobb, a 6-os pedig a legrosszabb érdemjegy, vagyis a cégek összességében gyengének tartják a kabinet teljesítményét.

A vállalatok jelenleg alig érzékelnek bármi előrelépést a legfontosabb gazdaságpolitikai területeken. Az ítélet ennek megfelelően negatív

– mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérési részlegének vezetője.

A leggyengébb minősítést, 4,6-os átlagot, a szociál- és nyugdíjpolitika kapta. A munkaerőpiaci, iparpolitikai, valamint az energia- és klímapolitikai intézkedéseket 4,1 és 4,2 közé sorolták a válaszadók. A költségvetési politika, az infrastruktúra és a digitalizáció valamivel jobban szerepelt, de még ezek is csak 4,0-s átlagos osztályzatot értek el.

A kritika gyakorlatilag minden ágazatra kiterjedt: az iparban és a szolgáltatásokban adott osztályzatok 3,8 és 4,5 között mozogtak.

Egyetlen szektor sem minősítette átlagosan jónak a kormány gazdaságpolitikáját; a legkedvezőbb értékelések is legfeljebb a közepes szintet közelítették meg.

A vállalatok 40,4 százaléka a bürokrácia és a szabályozások csökkentését nevezte meg a legsürgetőbb feladatnak. Az adó- és illetékrendszer reformját 37,1 százalék tartotta elsődlegesnek. A munkaerőpiaci intézkedéseket és a szakképzett munkaerő biztosítását 24,6 százalék emelte ki, míg az energiapolitikát 23,3 százalék sorolta a legfontosabb teendők közé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

