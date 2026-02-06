Mennyire pörögnek az elektromosautó-eladások Magyarországon?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026 januárjában 2300-nál is több elektromos autó kapott zöld rendszámot Magyarországon, ami decemberhez képest 18,5%-os visszaesést, azonban tavaly januárhoz képest 20,4%-os növekedést mutat. A Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépkocsik száma közel 103 900 volt a múlt hónap végén. Tavaly 44%-kal 101 534-re nőtt az ilyen gépjárművek száma, ami több mint tizenháromszoros növekedés 2020 januárjához és majdnem huszonháromszoros növekedés 2019 januárjához képest.

Idén januárban 2359 gépjármű kapott zöld rendszámot az országban, 18,5%-kal kevesebb, mint tavaly decemberben, viszont 20%-kal több, mint 2025 januárjában. A decemberi statisztika 5,6%-os havi és 44,5%-os éves növekedést mutatott.

A zöld rendszámmal rendelkező járművek száma 149 156-ra, a tisztán elektromos járművek (5E / BEV) száma pedig 103 876-ra emelkedett. Utóbbiakból 96 104 volt személygépkocsi.

Az alábbi grafikon a 2020 januárjától kezdődóen mutatja a havi zöld rendszám kibocsátásokat három fő kategóriában: tisztán elektromos járművek (5E / BEV), növelt hatótávolságú, külső töltésű hibrid elektromos járművek (5N / HEV) és külső töltésű hibrid elektromos járművek, ezek az ún. plug-in hibridek (5P / PHEV).

Az 5N és 5P kategóriákban látható drámai csökkenést szabályozói változások idézték elő. Ezek 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor. Ezen túlmenően, a már korábban kiadott zöld rendszámtáblákat is le kell cserélni legkésőbb 2026. november 30-ig.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) továbbra is havonta közöl adatokat az új -robbanómotoros és elektromos - gépjárművek regisztrációjáról. Viszont a HEV (5N) és PHEV (5P) adatok tekintetében kénytelenek leszünk erre a szervezetre támaszkodni, mivel a Belügyminisztérium havi zöld rendszám jelentéseiben az 5N és az 5P kategóriák továbbra sem szerepelnek majd.

Fontos tudni, hogy a magyar adatok a használt autókra is vonatkoznak, míg az ACEA kizárólag az új gépjárművek regisztrációjáról jelent. A Datahouse legutóbbi adatai szerint 11 002 tisztán elektromos személygépkocsi talált gazdára Magyarországon tavaly, ami 28 százalékos bővülés az előző évhez képest.

viszont ezek 61,5%-a használt autó volt!

Januárban összesen 2342 új, zöld rendszámú tisztán elektromos járművet regisztráltak Magyarországon, ami visszaesés a decemberi 2874-hez és az októberi - éves rekordot jelentő - 2935-höz képest is.

A LEGÚJABB ADATOK HAVI SZINTEN 18,5%-OS CSÖKKENÉST, ÉVES SZINTEN PEDIG 20,4%-OS NÖVEKEDÉST JELENTENEK.

Az 5E kategóriában 2095 személygépkocsik kapott zöld rendszámot, ami 19,4%-os havi csökkenést, viszont 16,7%-os éves növekedést jelent. A havi rekord továbbra is a tavaly júniusban elért 2707 darab.

Ami a zöld forgalmi rendszámos flotta összetételét illeti, most már közel 70% tisztán elektromos, szemben a 2019 januári 44,3%-kal. Eközben a fent említett szabályozói változások következtében az 5N és 5P kategória részesedése 28% körüli értékről 21,2%-re és 8,5%-ra esett.

Tavaly 31 148 tisztán elektromos gépjárműv kapott zöld rendszámot, ami 45,9%-os év/év alapú növekedést jelent. Ezek közel 92%-a, 28 560 volt személygképkocsi - ez 48,1%-os éves növekedésnek felel meg.

Az elektromos gépkocsik regisztrációjának folyamatos növekedését elősegíti a cégek flottazöldítési programját támogatni hivatott, 2024. február 5-én indított állami program is. Ez eredetileg tavaly március végén futott volna ki, ám először december 1-ig, majd idén február 26-ig meghosszabbították.



A program keretében gépjárművenként 2,8 millió és 4 millió forint közötti támogatást igényelhetnek a cégek, a gépjármű kategóriája (személygépkocsi, kisteherautó), illetve az akkumulátor-kapacitás függvényében.



Nemrégiben a program keretösszegét 10 milliárd forintról 40 milliárdra emelték.



A foglalkoztatottak számától függően egy vállalat összesen 2,8 millió és 64 millió forint közötti támogatást kaphat flottájának klímabarát járművekkel történő korszerűsítésére.



Az igényelhető járművek száma a foglalkoztatottak számától függ:

- 9 főig 1 jármű igényelhető,

- 10-49 fő között 5 jármű,

- 50-249 fő között 10 jármű,

- 250 fő felett pedig maximum 16 jármű.



A támogatás összege a jármű nettó vételárától, az akkumulátor bruttó kapacitásától és attól függ, hogy a támogatás személygépkocsira vagy tehergépkocsira vonatkozik-e. Az elektromos jármű(vek) vásárlása a kezdő dátumtól számított 20 hónapig tarthat, a végső határidő 2026. június 12.

Január végéig több mint 10 000 pályázat érkezett be 11 400 elektromos jármű vásárlásához nyújtott állami támogatásra. Ezeknek a járműveknek háromnegyede személygépkocsi. A legnépszerűbb a kínai BYD márka, a legkeresettebb modell pedig a Tesla Model Y. A kifizetések jó ütemben haladnak, eddig több mint 25 milliárd forintot fizettek ki több mint 5800 nyertesnek – közölte január végén az Energiaügyi Minisztérium.

A földrajzi eloszlás azt mutatja, hogy míg kezdetben szinte azonos arányban regisztráltak zöld rendszámú autókat Budapesten (48,9%) és az ország többi részén (51,1%), mára ez az arány sokkal kiegyensúlyozottabbá vált: 62,7% a vidéken, 37,3% pedig a fővárosban regisztrált. Ez 93 533 járművet jelent Magyarország vidéki területein és 55 623-at Budapesten.

A személyképkocskat, autóbuszokat, tehergépkocsikat és vontatókat is magában foglaló tisztán elektromos gépjárművek kategóriában 103,876 zöld rendszámot látunk a január végi állapot szerint, ami 43,6%-os éves növekedésnek felel meg. Ez a szám a 2020 januárjában jelentettnél több mint 13x magasabb és a 2019. januári számhoz képest több mint 23x növekedést mutat.

Az 5N kategóriában az összesített szám gyakorlatilag stagnált (31 606), csakúgy, mint az 5P kategóriában (12 669). Bár az alábbi grafikon - ahogy a megjegzés is mutatja - több gépjármű fajtát mutat a tisztán elektromos kategórián belül, az 5E-ben a személygépkocsik 92,5%-os arányt képviseltek január végén.

Mennyire népszerűek (voltak) az egyes elektromos kategóriák?

A zöld rendszámú járművek regisztrációja 2022 első felében ugrásszerűen megnőtt 2021 első félévéhez képest, majd 2023 január-júliusában a növekedés lelassult, hogy 2024 első kilenc hónapjában ismét meredeken emelkedjen. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a tisztán elektromos járművek esetében is, míg a hibrid (5N) járművek növekedése szerényebb, de stabilabb volt, a plug-in hibrid járművek (5P) népszerűsége pedig valójában csökkent.

Hacsak valamelyik minisztérium vagy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem dönt úgy, hogy részletes statisztikákat, azaz az elektromos járművek bontását is közzéteszi, az 5N és 5P kategória regisztrációiról csak az ACEA havi jelentéseiből tudhatunk meg információkat, de azok NEM tartalmazzák az importált (használt) járműveket, míg a magyar zöld rendszámú járművek statisztikái igen.

Az alábbi grafikonok a három típusú elektromos jármű „népszerűségét” mutatják, de a világoskék és sötétkék oszlopok lényegében elavultak. A 2024. szeptember 1-én életbe lépett szabályozási változásoknak köszönhetően ezek immár csak az adatok 2024-ig tartó összehasonlításra használhatók.

Az teljes évre vonatkozó statisztikákat egy korábbi cikkben már összehasonlítottuk a Portfolio angol oldalán (ott is jó sok grafikon van). Az eredmények lényege a következő:

A 2025 végéig Magyarországon nyilvántartásba vett 101 534 tisztán elektromos járműből

94 009 volt személygépkocsi ,

, 7212 teherautó ,

, 282 busz ,

, 31 traktor ,

, valamint 906 környezetbarát motorkerékpár.

