Ítéletidő Európában: katasztrófáról beszélnek a gazdák

A spanyol gazdák riasztó helyzetről számoltak be. Andalúzia Cádiz tartományában a mezőgazdasági szervezet képviselője elmondta, hogy szinte szünet nélkül zuhog az eső. A brokkoli-, sárgarépa- és karfiolföldeket elöntötte a víz,
több ezer hektárnyi termőterület került víz alá.
A károk értéke már most milliós nagyságrendű, a gazdák kormányzati segítséget kérnek.
Spanyolország déli részén, Andalúziában több mint 11 ezer embert kellett evakuálni, országszerte pedig közel 170 utat zártak le. A córdobai szakaszon a Guadalquivir folyó vízszintje drámai mértékben megemelkedett, a folyó várhatóan a hétvégén tetőzik.
A Málagához közeli Serranía de Ronda hegységben a lakosok napok óta földmozgásokat éreznek. A spanyol kutatóintézet szakemberei folyamatosan figyelik a helyzetet, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs közvetlen veszély.
Portugáliában a viharok eddig három halálos áldozatot követeltek. A mezőgazdasági és erdészeti ágazat eddigi veszteségeit előzetesen 750 millió euróra becsülik. A mentésben több mint 26 ezer ember vesz részt, három településen pedig a vasárnapi elnökválasztást a jövő hétre halasztották.
A spanyol meteorológiai szolgálat szombaton narancssárga, vagyis a második legmagasabb fokozatú riasztást adott ki. A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Sevilla és a Girona közötti első osztályú labdarúgó-mérkőzést is.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Amerikai-izraeli találkozó jön, a téma Irán
Szerdán egyeztethet Netanjahu és Trump.
Ez is ritka: Donald Trump nyíltan kiállt egy felvásárlás mellett
A Nexstar és a Tegna egyesülnének, az elnöknek tetszik az ötlet.
Nem elég a 150 milliárd euró, már újabb védelmi eszközökön gondolkodik Brüsszel
Nagyobb az igény, mint a forrás.
Újabb fordulat a megbírságolt otthoni napelemesek történetében - mindenki a másikra mutogat
Megszólaltak az érintettek.
Orbán Viktor: Ukrajna az ellenségünk, sérti Magyarország elementális érdekeit, amit tesznek
Magyarország együttműködést szeretne.
Már az ukrán béke utáni helyezkedésre készül Brüsszel
Törökországot is behúzná Ursula von der Leyen a globális hálózatába.
Nem hátrál meg Amerika ellensége: nemet mondtak Trump legnagyobb kérésére
Szeretnének megállapodni, de van, amiről nem mondanak le.
Megtámadták Oroszországot: rakéták hatoltak be a légtérbe, 400 ezres várost ért találat
"Belgorodot masszív rakétatámadás érte."
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Kínában a zöldülés olcsóbb, mint Európában
Érdemes elidőzni a lenti ábrán. Látható, hogy Európa élen jár(t) az energiatermelés zöldítésében, aminek a költsége mára gazdasági versenyhátrányt okoz. Az Egyesült Államok lemaradt,
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.