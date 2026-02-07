  • Megjelenítés
Ítéletidő Európában: katasztrófáról beszélnek a gazdák
Gazdaság

Ítéletidő Európában: katasztrófáról beszélnek a gazdák

Portfolio
Az Ibériai-félszigeten az elmúlt hetekben egymást érték a viharok, amelyek heves esőzéseket, havazást és orkánerejű széllökéseket hoztak. Szombaton a Marta nevű vihar érte el a térséget.

A spanyol gazdák riasztó helyzetről számoltak be. Andalúzia Cádiz tartományában a mezőgazdasági szervezet képviselője elmondta, hogy szinte szünet nélkül zuhog az eső. A brokkoli-, sárgarépa- és karfiolföldeket elöntötte a víz,

több ezer hektárnyi termőterület került víz alá.

A károk értéke már most milliós nagyságrendű, a gazdák kormányzati segítséget kérnek.

Spanyolország déli részén, Andalúziában több mint 11 ezer embert kellett evakuálni, országszerte pedig közel 170 utat zártak le. A córdobai szakaszon a Guadalquivir folyó vízszintje drámai mértékben megemelkedett, a folyó várhatóan a hétvégén tetőzik.

A Málagához közeli Serranía de Ronda hegységben a lakosok napok óta földmozgásokat éreznek. A spanyol kutatóintézet szakemberei folyamatosan figyelik a helyzetet, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs közvetlen veszély.

Portugáliában a viharok eddig három halálos áldozatot követeltek. A mezőgazdasági és erdészeti ágazat eddigi veszteségeit előzetesen 750 millió euróra becsülik. A mentésben több mint 26 ezer ember vesz részt, három településen pedig a vasárnapi elnökválasztást a jövő hétre halasztották.

A spanyol meteorológiai szolgálat szombaton narancssárga, vagyis a második legmagasabb fokozatú riasztást adott ki. A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Sevilla és a Girona közötti első osztályú labdarúgó-mérkőzést is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

