Zelenszkij új célpontokat jelölt meg a háborúban, először fogalmazott ilyen egyértelműen
Zelenszkij új célpontokat jelölt meg a háborúban, először fogalmazott ilyen egyértelműen

Az orosz energetikai infrastruktúra az ukrán csapások legitim célpontja, mivel az energiaszektor finanszírozza a fegyvergyártást – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nem kell választanunk aközött, hogy katonai célpontot vagy energetikai létesítményt támadunk-e. Putyin eladja az energiát, eladja az olajat. Szóval ez energetikai- vagy katonai célpont? Őszintén szólva ugyanaz

– írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.

Az ukrán elnök hozzátette: vagy fegyvereket gyártanak, és azokkal támadják az orosz fegyvereket,

vagy pedig azt a forrást veszik célba, ahonnan az oroszok bevételének egy jelentős része származik.

Ez a forrás az energiaszektor, amely így Ukrajna számára legitim célponttá válik - tette hozzá.

