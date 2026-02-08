Zelenszkij új célpontokat jelölt meg a háborúban, először fogalmazott ilyen egyértelműen

Az orosz energetikai infrastruktúra az ukrán csapások legitim célpontja, mivel az energiaszektor finanszírozza a fegyvergyártást – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Nem kell választanunk aközött, hogy katonai célpontot vagy energetikai létesítményt támadunk-e. Putyin eladja az energiát, eladja az olajat. Szóval ez energetikai- vagy katonai célpont? Őszintén szólva ugyanaz

– írta Zelenszkij az X közösségi oldalon.

We do not have to choose – whether we strike a military target or energy. He sells this energy. He sells oil. So is it energy, or is it a military target? Honestly, it’s the same thing. He sells oil, takes the money, invests it in weapons. And with those weapons, he kills… pic.twitter.com/QVPOgR7YwO https://t.co/QVPOgR7YwO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Az ukrán elnök hozzátette: vagy fegyvereket gyártanak, és azokkal támadják az orosz fegyvereket,

vagy pedig azt a forrást veszik célba, ahonnan az oroszok bevételének egy jelentős része származik.



Ez a forrás az energiaszektor, amely így Ukrajna számára legitim célponttá válik - tette hozzá.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio