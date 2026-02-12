  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnaptól drágábban lehet majd benzint tankolni, írja a holtankoljak.

Pénteken a nagykereskedelmi árak ismét kismértékben módosulnak.

A gázolaj ára nem változik, a benzin ára emelkedik bruttó 3 forinttal.

A mai napi átlagárak (2026.02.12-én) az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 560 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

