Hiába nőtt az EU gazdasága, egy cél egyre távolabbra kerül

A szezonálisan kiigazított uniós kibocsátás 2025 harmadik negyedévében 828 millió tonna szén-dioxid-egyenérték volt, szemben a második negyedévi 819 millió tonnával. A GDP ugyanekkor 0,4 százalékkal bővült.

Az előző év azonos időszakához képest a kibocsátás gyakorlatilag változatlan maradt,

miközben a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított GDP 1,6 százalékkal nőtt.

A legnagyobb kibocsátásnövekedés a háztartásoknál (+3,6%) és a feldolgozóiparban (+1,4%) volt megfigyelhető. Egyedül a villamosenergia-, gáz-, gőz- és légkondicionálás-ellátás ágazatban csökkent a kibocsátás, 0,8 százalékkal.

Az előző negyedévhez képest a 27 tagállam közül 17-ben nőtt, 10-ben pedig csökkent a szezonálisan kiigazított üvegházhatású gázok kibocsátása. A legnagyobb mérséklődést Észtország (−17,4%), Szlovénia (−5,7%) és Ciprus (−5,2%) érte el.

A kibocsátásukat csökkentő tíz tagállam közül kilencben úgy ment végbe a mérséklődés, hogy

közben a GDP nőtt vagy szinten maradt.

Egyedül Litvániában párosult a kibocsátáscsökkenés gazdasági visszaeséssel is. Ez azt jelzi, hogy a szétcsatolás – vagyis a gazdasági növekedés és a kibocsátás elválása – egyre több tagállamban érvényesül már negyedéves szinten is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images