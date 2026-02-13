  • Megjelenítés
Hiába nőtt az EU gazdasága, egy cél egyre távolabbra kerül
Hiába nőtt az EU gazdasága, egy cél egyre távolabbra kerül

Portfolio
Az Eurostat friss adatai szerint az Európai Unió üvegházhatású gázok kibocsátása 2025 harmadik negyedévében 1,1 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. Ugyanebben az időszakban a GDP 0,4 százalékkal emelkedett, vagyis a kibocsátás és a gazdasági növekedés üteme ismét eltért egymástól - írta meg az eurostat.

A szezonálisan kiigazított uniós kibocsátás 2025 harmadik negyedévében 828 millió tonna szén-dioxid-egyenérték volt, szemben a második negyedévi 819 millió tonnával. A GDP ugyanekkor 0,4 százalékkal bővült.

Az előző év azonos időszakához képest a kibocsátás gyakorlatilag változatlan maradt,

miközben a szezonálisan és naptárhatástól megtisztított GDP 1,6 százalékkal nőtt.

A legnagyobb kibocsátásnövekedés a háztartásoknál (+3,6%) és a feldolgozóiparban (+1,4%) volt megfigyelhető. Egyedül a villamosenergia-, gáz-, gőz- és légkondicionálás-ellátás ágazatban csökkent a kibocsátás, 0,8 százalékkal.

Az előző negyedévhez képest a 27 tagállam közül 17-ben nőtt, 10-ben pedig csökkent a szezonálisan kiigazított üvegházhatású gázok kibocsátása. A legnagyobb mérséklődést Észtország (−17,4%), Szlovénia (−5,7%) és Ciprus (−5,2%) érte el.

A kibocsátásukat csökkentő tíz tagállam közül kilencben úgy ment végbe a mérséklődés, hogy

közben a GDP nőtt vagy szinten maradt.

Egyedül Litvániában párosult a kibocsátáscsökkenés gazdasági visszaeséssel is. Ez azt jelzi, hogy a szétcsatolás – vagyis a gazdasági növekedés és a kibocsátás elválása – egyre több tagállamban érvényesül már negyedéves szinten is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

