Mély recesszióba került Románia a durva állami megszorítások miatt

A romániai Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteki gyorsjelentése szerint 2025 negyedik negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal zsugorodott az előző negyedévhez képest. Mivel a statisztikai adatok szerint már a harmadik negyedévben is 0,1 százalékos visszaesést regisztráltak, a gazdaság teljesítménye két egymást követő negyedévben romlott, azaz
bekövetkezett a technikai recesszió.
A második negyedévben még 1 százalékos bővülést mértek, de az év eleji és év végi gyenge teljesítmény rányomta bélyegét az éves átlagos növekedési adatra is. 2025 egészében a román gazdaság mindössze 0,6 százalékkal bővült az előző évhez képest. Ez ugyan megfelel az októberi költségvetési kiigazításkor módosított célnak, de jelentősen elmarad a kormány által tavaly januárban, a büdzsé tervezésekor remélt 2,5 százalékos növekedéstől.
A kedvezőtlen makrogazdasági adatok fényében különösen nagy jelentősége van az ország hitelminősítésének Fitch Ratings általi péntek esti felülvizsgálatának. Alexandru Nazare pénzügyminiszter abban bízik, hogy a hitelminősítők megerősítik Románia befektetési kategóriájú besorolását, sőt akár a kilátások javítására is esélyt lát. A tárcavezető a Bloombergnek nyilatkozva nemzeti projektnek nevezte a befektetői bizalom visszaszerzését. Szerinte ennek kulcsa a túlfutott költségvetési hiány csökkentése. A kormány célja, hogy az államkötvények hozamát az év végére minden lejárat esetében 6 százalék alá szorítsa. Az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette koalíció számára az idei év egyik legfontosabb feladata a deficit GDP-hez viszonyított arányának 6,2 százalékra mérséklése.
A költségvetési egyensúly javítása érdekében a kormány már konkrét megszorító lépéseket is tett, amelyek közvetlenül érintik a munkavállalókat.
A február 1-jén hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet megszüntette a betegszabadság első napjának fizetett jellegét. A jogszabály új tehermegosztást is bevezet: a betegszabadság második napjától a hatodik napig a munkáltató állja a költségeket, az egészségbiztosítási alap pedig csak a hetedik naptól, a gyógyulásig tartó időszakot fedezi.
Az intézkedés értelmében jelentősen csökkent a táppénz mértéke is. Korábban, a betegszabadság hosszától függetlenül, a bér 75 százaléka járt a munkavállalóknak. Az új rendszer ezzel szemben sávos térítést alkalmaz: hét napnál rövidebb betegség esetén a bér 55 százaléka, 8 és 14 nap közötti időtartamra 65 százaléka jár. A korábbi, 75 százalékos térítési rátát kizárólag a 15 napot meghaladó betegszabadságok esetében tartották meg. A hivatalos indoklás szerint a jövő év végéig érvényes intézkedés célja a fiktív betegállományok visszaszorítása.
A háttérben azonban egyértelműen a rekordméretű költségvetési hiány lefaragásának szándéka áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
