  • Megjelenítés
Gazdaság

A Mol leányvállalata stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Baker Hughes-zal

Portfolio
A magyar szénhidrogén- és geotermikus iparágban tevékenykedő Geoinform Kft. stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az amerikai Baker Hughes-zal, amely a világ egyik legnagyobb globális olajipari szolgáltatásokra szakosodott vállalata.  Az együttműködés célja olyan korszerű és innovatív olajipari technológiák bevezetése, amelyek képesek kiszolgálni az új piaci igényeket, és jelentősen növelik az iparág működési hatékonyságát, olvasható a Mol közleményében.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A megállapodást Dianovszki András, a Geoinform Kft. ügyvezető igazgatója, Tayo Akinokun, a Baker Hughes Globális Geozónák ügyvezető igazgatója és Alexis Davis, a Baker Hughes Európai és Kaszpi- Geozóna ügyvezető igazgatója írta alá Firenzében, a Baker Hughes éves konferenciáján.

A Mol szerint a két vállalat együttműködése olyan integrált megoldások előtt nyit utat, amelyek a jövő energiapiaci kihívásaira adnak válaszokat: egyebek mellett kiterjed új szerviztevékenységek bevezetésére, az eszközfenntartására -és üzemeltetésre, bérlésre, technikai támogatásra, műszaki tanácsadásra, valamint szakmai tréningprogramokra is.  

A Baker Hughes szolgáltatásai a teljes energialáncot lefedik a kutatástól a termelésen át az adatok feldolgozásig, értelmezéséig, különös tekintettel a modern, energiahatékonyság-fókuszú és digitalizált megoldásokra.

A Geoinform célja, hogy a Baker Hughes által kifejlesztett technológiák és a modern műszaki megoldások révén növelje szerepét a kelet-közép-európai térség kutatás-termelésében.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility