A Mol leányvállalata stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Baker Hughes-zal

A magyar szénhidrogén- és geotermikus iparágban tevékenykedő Geoinform Kft. stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az amerikai Baker Hughes-zal, amely a világ egyik legnagyobb globális olajipari szolgáltatásokra szakosodott vállalata. Az együttműködés célja olyan korszerű és innovatív olajipari technológiák bevezetése, amelyek képesek kiszolgálni az új piaci igényeket, és jelentősen növelik az iparág működési hatékonyságát, olvasható a Mol közleményében.

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

A megállapodást Dianovszki András, a Geoinform Kft. ügyvezető igazgatója, Tayo Akinokun, a Baker Hughes Globális Geozónák ügyvezető igazgatója és Alexis Davis, a Baker Hughes Európai és Kaszpi- Geozóna ügyvezető igazgatója írta alá Firenzében, a Baker Hughes éves konferenciáján.

A Mol szerint a két vállalat együttműködése olyan integrált megoldások előtt nyit utat, amelyek a jövő energiapiaci kihívásaira adnak válaszokat: egyebek mellett kiterjed új szerviztevékenységek bevezetésére, az eszközfenntartására -és üzemeltetésre, bérlésre, technikai támogatásra, műszaki tanácsadásra, valamint szakmai tréningprogramokra is.

A Baker Hughes szolgáltatásai a teljes energialáncot lefedik a kutatástól a termelésen át az adatok feldolgozásig, értelmezéséig, különös tekintettel a modern, energiahatékonyság-fókuszú és digitalizált megoldásokra.

A Geoinform célja, hogy a Baker Hughes által kifejlesztett technológiák és a modern műszaki megoldások révén növelje szerepét a kelet-közép-európai térség kutatás-termelésében.