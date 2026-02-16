A Mol leányvállalata stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Baker Hughes-zal
A megállapodást Dianovszki András, a Geoinform Kft. ügyvezető igazgatója, Tayo Akinokun, a Baker Hughes Globális Geozónák ügyvezető igazgatója és Alexis Davis, a Baker Hughes Európai és Kaszpi- Geozóna ügyvezető igazgatója írta alá Firenzében, a Baker Hughes éves konferenciáján.
A Mol szerint a két vállalat együttműködése olyan integrált megoldások előtt nyit utat, amelyek a jövő energiapiaci kihívásaira adnak válaszokat: egyebek mellett kiterjed új szerviztevékenységek bevezetésére, az eszközfenntartására -és üzemeltetésre, bérlésre, technikai támogatásra, műszaki tanácsadásra, valamint szakmai tréningprogramokra is.
A Baker Hughes szolgáltatásai a teljes energialáncot lefedik a kutatástól a termelésen át az adatok feldolgozásig, értelmezéséig, különös tekintettel a modern, energiahatékonyság-fókuszú és digitalizált megoldásokra.
A Geoinform célja, hogy a Baker Hughes által kifejlesztett technológiák és a modern műszaki megoldások révén növelje szerepét a kelet-közép-európai térség kutatás-termelésében.
