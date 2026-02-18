Tűzoltókat riasztottak az akkumulátoripari gyárhoz Debrecenben: nagy erővel vonultak ki a hatóságok

Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este - tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint

beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

Az üzemben 56-an dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet.

A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer - ismertette a szóvivő.

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint

a tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották.

A közösségi médiában egy videó is megjelent a Semcorp üzeméhez kivonult hatóságokról.

A Semcorp hajdúsági üzemét 2021-ben kezdték építeni 65 milliárd forintos tervezett értékkel, amihez a magyar kormány 13,5 milliárd forint támogatást nyújtott. A próbaüzem 2025 júniusában kezdődött a Haon szerint.

