  • Megjelenítés
Tűzoltókat riasztottak az akkumulátoripari gyárhoz Debrecenben: nagy erővel vonultak ki a hatóságok
Gazdaság

Tűzoltókat riasztottak az akkumulátoripari gyárhoz Debrecenben: nagy erővel vonultak ki a hatóságok

MTI
|
Portfolio
Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este - tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint

beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

Az üzemben 56-an dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet.

A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer - ismertette a szóvivő.

Még több Gazdaság

Vita az amerikai jegybanknál, már a kamatemelés sem kizárt

A kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását

Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint

a tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották.

A közösségi médiában egy videó is megjelent a Semcorp üzeméhez kivonult hatóságokról.

A Semcorp hajdúsági üzemét 2021-ben kezdték építeni 65 milliárd forintos tervezett értékkel, amihez a magyar kormány 13,5 milliárd forint támogatást nyújtott. A próbaüzem 2025 júniusában kezdődött a Haon szerint.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility