  • Megjelenítés
Ismét erős amerikai adatok érkeztek
Gazdaság

Ismét erős amerikai adatok érkeztek

Portfolio
Javult az amerikai foglalkoztatottsági helyzet, erősödött az üzleti hangulat Philandelphiában és környékén. Viszont a külkereskedelmi hiány a vártnál nagyobb lett.

Ma számos amerikai adatot tettek közzé.

December hónapban az előző havi 86 milliárd dollárról 96 milliárd dollárra emelkedett az USA külkereskedelmi hiánya.

Az előző hetén az új munkanélküli segélykérelmek száma nagyot esett, 229 ezer főről 206 ezer főre.

A Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe 12,6 pontról 16,3 pontra emelkedett. Nagyot javultak az üzleti feltételek, csökkent az árnyomás, viszont a foglalkoztatottsági és CAPEX költésekre vonatkozó mutatok romlottak kicsit.

Még több Gazdaság

Növényvédőszer volt a Spar fagyasztott termékében

Arcpirító árcédulák: luxus lett a magyarok egyik kedvelt élelmiszere

Kevesebb a légúti fertőzés, de megugrott az intenzíven kezeltek száma

A fenti adatok teljes mértékben beleillenek abba a képbe, amit már szepterben előrevetítettünk. Az amerikai gazdaság újragyorsul és ez a bejövő adatok többségén tetten érhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility