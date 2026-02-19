Ismét erős amerikai adatok érkeztek

Ma számos amerikai adatot tettek közzé.
December hónapban az előző havi 86 milliárd dollárról 96 milliárd dollárra emelkedett az USA külkereskedelmi hiánya.
Az előző hetén az új munkanélküli segélykérelmek száma nagyot esett, 229 ezer főről 206 ezer főre.
A Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe 12,6 pontról 16,3 pontra emelkedett. Nagyot javultak az üzleti feltételek, csökkent az árnyomás, viszont a foglalkoztatottsági és CAPEX költésekre vonatkozó mutatok romlottak kicsit.
A fenti adatok teljes mértékben beleillenek abba a képbe, amit már szepterben előrevetítettünk. Az amerikai gazdaság újragyorsul és ez a bejövő adatok többségén tetten érhető.
