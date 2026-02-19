  • Megjelenítés
Kivonul egy telekommunikációs óriás egy európai országból, milliárdos üzletet kötöttek
Gazdaság

Kivonul egy telekommunikációs óriás egy európai országból, milliárdos üzletet kötöttek

Portfolio
A brit Vodafone Csoport kivonul Hollandiából, miután a telekommunikációs óriásvállalat megállapodott amerikai partnerével, a Liberty Globallal, hogy értékesíti a közös holland vegyesvállalatukban meglévő ötvenszázalékos tulajdonrészét. Az üzlet értéke meghaladja az 1,6 milliárd eurót - jelentette a hwsw.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Vodafone Csoport megállapodást kötött a Liberty Globallal, amelynek értelmében a brit távközlési vállalat értékesíti teljes, 50 százalékos részesedését a holland piacon működő VodafoneZiggo vegyesvállalatban. A tranzakció lezárultával az amerikai Liberty Global válik a holland szolgáltató kizárólagos tulajdonosává.

Az ügylet keretében átrendeződik a tulajdonosi szerkezet: a VodafoneZiggo teljes egésze a Ziggo Group holdingvállalat alá kerül, amelyben a Vodafone 10 százalékos részesedést szerez. A megállapodás szerint a Liberty Global hosszabb távon tőzsdére kívánja vezetni a vállalatot. A tervek alapján 2027-ben bocsátanák nyilvános kereskedésbe a holding részvényeinek 90 százalékát.

Az üzleti megállapodás pénzügyi feltételei szerint a Liberty Global egymilliárd eurót fizet a Vodafone-nak az 50 százalékos üzletrészért. Ezenfelül a brit vállalat tízéves időtartamra szóló márkahasználati jogot biztosít amerikai partnerének. Ezért, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokért a Liberty Global további 625 millió eurót fizet.

A mostani tranzakcióval gyakorlatilag véget ér a Vodafone holland piaci jelenléte.

Még több Gazdaság

Újabb döntés született a parajdi katasztrófa ügyében

Növényvédőszer volt a Spar fagyasztott termékében

Arcpirító árcédulák: luxus lett a magyarok egyik kedvelt élelmiszere

A két cég eredetileg 2017-ben alapította meg vegyesvállalatát, a VodafoneZiggót. A brit telekommunikációs csoport az elmúlt években jelentős átszervezéseket hajtott végre nemzetközi portfóliójában.

Pénzügyi nehézségei miatt több európai leányvállalatát értékesítette, többek között kivonult az olasz, a spanyol és a magyar piacról is. Nagy-Britanniában pedig összeolvadt a CK Hutchison tulajdonában lévő Three mobilszolgáltatóval.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility