Kivonul egy telekommunikációs óriás egy európai országból, milliárdos üzletet kötöttek

A Vodafone Csoport megállapodást kötött a Liberty Globallal, amelynek értelmében a brit távközlési vállalat értékesíti teljes, 50 százalékos részesedését a holland piacon működő VodafoneZiggo vegyesvállalatban. A tranzakció lezárultával az amerikai Liberty Global válik a holland szolgáltató kizárólagos tulajdonosává.

Az ügylet keretében átrendeződik a tulajdonosi szerkezet: a VodafoneZiggo teljes egésze a Ziggo Group holdingvállalat alá kerül, amelyben a Vodafone 10 százalékos részesedést szerez. A megállapodás szerint a Liberty Global hosszabb távon tőzsdére kívánja vezetni a vállalatot. A tervek alapján 2027-ben bocsátanák nyilvános kereskedésbe a holding részvényeinek 90 százalékát.

Az üzleti megállapodás pénzügyi feltételei szerint a Liberty Global egymilliárd eurót fizet a Vodafone-nak az 50 százalékos üzletrészért. Ezenfelül a brit vállalat tízéves időtartamra szóló márkahasználati jogot biztosít amerikai partnerének. Ezért, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokért a Liberty Global további 625 millió eurót fizet.

A mostani tranzakcióval gyakorlatilag véget ér a Vodafone holland piaci jelenléte.

A két cég eredetileg 2017-ben alapította meg vegyesvállalatát, a VodafoneZiggót. A brit telekommunikációs csoport az elmúlt években jelentős átszervezéseket hajtott végre nemzetközi portfóliójában.

Pénzügyi nehézségei miatt több európai leányvállalatát értékesítette, többek között kivonult az olasz, a spanyol és a magyar piacról is. Nagy-Britanniában pedig összeolvadt a CK Hutchison tulajdonában lévő Three mobilszolgáltatóval.

