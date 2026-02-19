Munkaerőpiaci válságba sodródnak a brit boltok

A kutatás szerint a kiskereskedelmi pénzügyi vezetők 61 százaléka tervezi a munkaidő és a túlórák csökkentését a következő tizenkét hónapban, míg 45 százalékuk létszámstopot helyezett kilátásba. A megkérdezettek több mint fele (55 százalék) a központi irodai állomány leépítésére készül, 42 százalékuk pedig az üzletekben dolgozók számának csökkentését fontolgatja.
A BRC adatai alapján a foglalkoztatási költségek 2025-ben 5 milliárd fonttal emelkedtek a munkáltatói társadalombiztosítási járulékok és a minimálbér növelése nyomán. A munkaerőköltségek immár a pénzügyi vezetők 84 százalékánál szerepelnek a három legfontosabb kihívás között, szemben a tavaly júliusi 21 százalékkal. A szervezet becslése szerint egy teljes munkaidős, belépő szintű alkalmazott foglalkoztatásának költsége 10 százalékkal nőtt, míg a részmunkaidősöknél ez az arány meghaladta a 13 százalékot.
Az üzleti hangulat szintén kedvezőtlenül alakul
A pénzügyi vezetők 69 százaléka nyilatkozott pesszimistán vagy nagyon pesszimistán a következő év kilátásairól, szemben a hat hónappal ezelőtti 56 százalékkal. Áprilisban a minimálbér további 4,1 százalékos emelése várható, a válaszadók háromnegyede pedig úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetés megnehezíti a beruházásokat.
Helen Dickinson, a BRC vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a kiskereskedelem
az elmúlt öt évben már 250 ezer munkahelyet veszített, miközben a fiatalok munkanélkülisége gyorsan emelkedik.
Kiemelte: a foglalkoztatási jogokról szóló új törvényjavaslat (Employment Rights Bill) egy generáció legnagyobb munkaügyi reformját jelenti, és a végrehajtás módja dönti el, hogy javulnak vagy romlanak a munkaerőpiaci lehetőségek. Dickinson szerint a jogszabály egyes elemei – köztük a garantált munkaidőre és a szakszervezeti jogokra vonatkozó javaslatok – kellő rugalmasság hiányában további költségnövekedéshez és a működés bonyolódásához vezethetnek.
A felmérésből az is kiderült, hogy a vállalatok 68 százaléka a meglévő csapatok termelékenységének növelésén dolgozik. Eközben 61 százalékuk automatizációs beruházásokkal kívánja ellensúlyozni a létszámcsökkentés hatásait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
