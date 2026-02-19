  • Megjelenítés
Növényvédőszer volt a Spar fagyasztott termékében
Gazdaság

Növényvédőszer volt a Spar fagyasztott termékében

Portfolio
A SPAR Magyarország Kft. visszahívja az S-BUDGET márkájú gyorsfagyasztott szamóca több tételét, miután a termékekben a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradékot mutattak ki. Az Agrosprint Zrt. által beszállított érintett árucikkeket már kivonták a forgalomból.

A SPAR Magyarország Kft. az illetékes hatósággal együttműködve a probléma észlelése után azonnal megtette a szükséges lépéseket. A vállalat gondoskodott arról, hogy a kifogásolt tételeket levegyék az üzletek polcairól, emellett kezdeményezték a vásárlók által már megvett termékek visszahívását is. A visszagyűjtött áruk további kezelését, beleértve a megsemmisítést vagy az elszállítást, a hatóság felügyeli.

Az intézkedés az egykilogrammos kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca öt konkrét gyártási tételére vonatkozik.

Az érintett termékek minőségmegőrzési idejei a következők:

  • 2027. július 23.,
  • 2027. július 24.,
  • 2027. november 14.,
  • 2027. november 28.,
  • 2028. január 14.

Fontos hangsúlyozni, hogy a visszahívás kizárólag ezeket a tételeket érinti, más lejárati idejű termékekre nem vonatkozik.

Még több Gazdaság

Újabb döntés született a parajdi katasztrófa ügyében

Arcpirító árcédulák: luxus lett a magyarok egyik kedvelt élelmiszere

Kevesebb a légúti fertőzés, de megugrott az intenzíven kezeltek száma

A visszahívás hátterében az áll, hogy a termékekben a határértéket meghaladó mennyiségű növényvédőszer-maradékot találtak. A növényvédő szerek – közismert nevükön peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyeket a mezőgazdaságban a kártevők elleni védekezésre használnak. Bár alkalmazásuk a modern mezőgazdaságban elterjedt a terméshozam növelése és a minőség javítása érdekében, felhasználásukra szigorú szabályok vonatkoznak.

Az élelmiszerekben megengedhető maximális növényvédőszer-maradék mennyiségét az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatelemzései alapján határozzák meg. Ezen határértékek betartása kötelező, amit a tagállami hatóságok rendszeres ellenőrzésekkel felügyelnek.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a felsorolt minőségmegőrzési idővel ellátott termékekből vásároltak, azokat semmiképpen ne fogyasszák el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility