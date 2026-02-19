Növényvédőszer volt a Spar fagyasztott termékében

A SPAR Magyarország Kft. visszahívja az S-BUDGET márkájú gyorsfagyasztott szamóca több tételét, miután a termékekben a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradékot mutattak ki. Az Agrosprint Zrt. által beszállított érintett árucikkeket már kivonták a forgalomból.

A SPAR Magyarország Kft. az illetékes hatósággal együttműködve a probléma észlelése után azonnal megtette a szükséges lépéseket. A vállalat gondoskodott arról, hogy a kifogásolt tételeket levegyék az üzletek polcairól, emellett kezdeményezték a vásárlók által már megvett termékek visszahívását is. A visszagyűjtött áruk további kezelését, beleértve a megsemmisítést vagy az elszállítást, a hatóság felügyeli.

Az intézkedés az egykilogrammos kiszerelésű S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca öt konkrét gyártási tételére vonatkozik.

Az érintett termékek minőségmegőrzési idejei a következők:

2027. július 23.,

2027. július 24.,

2027. november 14.,

2027. november 28.,

2028. január 14.

Fontos hangsúlyozni, hogy a visszahívás kizárólag ezeket a tételeket érinti, más lejárati idejű termékekre nem vonatkozik.

A visszahívás hátterében az áll, hogy a termékekben a határértéket meghaladó mennyiségű növényvédőszer-maradékot találtak. A növényvédő szerek – közismert nevükön peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyeket a mezőgazdaságban a kártevők elleni védekezésre használnak. Bár alkalmazásuk a modern mezőgazdaságban elterjedt a terméshozam növelése és a minőség javítása érdekében, felhasználásukra szigorú szabályok vonatkoznak.

Az élelmiszerekben megengedhető maximális növényvédőszer-maradék mennyiségét az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatelemzései alapján határozzák meg. Ezen határértékek betartása kötelező, amit a tagállami hatóságok rendszeres ellenőrzésekkel felügyelnek.

A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a felsorolt minőségmegőrzési idővel ellátott termékekből vásároltak, azokat semmiképpen ne fogyasszák el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images