Szembemegy az árral az EU zászlóshajója és éppen ez szabadíthatja el a hónapok óta rettegett válságot
Gazdaság

Szembemegy az árral az EU zászlóshajója és éppen ez szabadíthatja el a hónapok óta rettegett válságot

Portfolio
Franciaországban januárban mindössze 0,3 százalékra esett az infláció, ami a legalacsonyabb az euróövezetben. Bár a közbeszéd elsősorban az Európai Központi Bank (EKB) kamatpolitikájának túlzott szigorúságára összpontosít, a legnagyobb kockázatot az államadósság fenntarthatósága jelenti. Az alacsony áremelkedés ugyanis gyenge nominális növekedést eredményez, miközben a költségvetési hiány továbbra is az 5 százalék körüli szinten ragadt - áll az ING Bank friss elemzésében.

A francia infláció januárban éves alapon a decemberi 0,8 százalékról 0,3 százalékra mérséklődött; ilyen alacsony értéket utoljára a koronavírus-járvány idején mértek. A francia helyzet élesen elüt az euróövezet egészétől, ahol az infláció januárban átlagosan 1,7, a maginfláció pedig 2,3 százalékot ért el. Ebben a környezetben egyre hangosabbak az EKB kamatpolitikáját érő kritikák.

A 2 százalékon tartott irányadó kamat mellett ugyanis a francia gazdaságra nehezedő reálkamat magasabb, mint a magasabb inflációval küzdő szomszédos országokban.

François Villeroy de Galhau, a Francia Nemzeti Bank elnöke a nemzetgyűlés előtt ismét felhívta a figyelmet a túlzottan szigorú monetáris politika veszélyeire.

Az infláció az elkövetkező hónapokban várhatóan emelkedik, részben az eltérő szezonális leárazási időszak, részben a villamosenergia-árak bázishatásának kifutása miatt. Ennek ellenére az éves átlag 2026-ban mindössze 1,3 százalék körül alakulhat, szemben az euróövezet 1,9 százalékos várt átlagával. Az EKB ugyanakkor nem egyetlen tagállam helyzetéhez igazítja monetáris politikáját; a kamatok módosításához az euróövezet egészét érintő inflációs kockázatra van szükség. Az euró esetleges további erősödése azonban ismét napirendre tűzheti a kamatcsökkentés lehetőségét.

Az alacsony infláció önmagában nem feltétlenül hátrányos. Villeroy de Galhau rendszeresen hangsúlyozza, hogy a mérsékeltebb áremelkedés a bérnövekedés visszafogásán keresztül javítja a francia versenyképességet. 2019 vége óta a piaci szektorok fajlagos munkaerőköltsége Franciaországban 10 százalékponttal lassabban nőtt, mint Németországban, és 6 százalékponttal maradt el az euróövezet átlagától.

Ez az előny azonban egyelőre nem tükröződik a növekedési adatokban, mivel a politikai és költségvetési bizonytalanság gátolja a gazdasági fellendülést.

A legkomolyabb veszélyt az államadósság dinamikája jelenti.

Ha a reál-GDP 2026-ban nagyjából 1 százalékkal nő, és az infláció is 1 százalék közelében marad, a nominális növekedés alig éri el a 2 százalékot. Ezzel szemben az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a francia államadósság implicit kamata 2026-ban 2,2, 2027-ben pedig 2,4 százalékra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a nominális növekedés már nem képes ellensúlyozni a kamatteher hatását. Így a GDP-arányos adósságráta – amely már most is meghaladja a 100 százalékot – még újabb deficit nélkül is automatikusan emelkedik.

A helyzetet a francia költségvetés állapota tovább súlyosbítja:

a 2026-os tervezet 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol, az államadósság pedig 118,2 százalékra nőhet. A 2027 áprilisára kitűzött elnökválasztás közeledtével a következő évi költségvetési tárgyalások rendkívül nehéznek ígérkeznek, így a hiány tartós csökkentése rövid távon nem valószínű. Bár az általános gazdasági tétel szerint az infláció az adós barátja, Franciaország esetében most éppen a pénzromlás hiánya az, ami felgyorsítja a meglévő sérülékenységek érvényesülését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

