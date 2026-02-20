Érkezik a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein

Félpályás útlezárás Cseszneknél
A Bakonyban is fennakadás van a 82-es főúton, ahol négy kamion is elakadt Cseszneknél. Félpályás útlezárással számoljanak az arra közlekedők. A havazás miatt erre az útburkolat latyakos és csúszós.
Tovább módosult a ciklon pályája, de az Alpokalján így is nagy hó várható
A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében közölte, ahogy a korábbi napokban is többször, úgy a mai modellfuttatások szerint is módosult a hazánkba havazást hozó ciklon pályája.
Az azonban nem változott, hogy az Alpokalján várható a legtöbb hó, ott a 10-15, de akár a 20 cm-t is meghaladhatja a friss hó vastagsága. Sopronnál már most 25-30 cm-t mérnek, ami még tovább gyarapszik.
A korábbi előrejelzésekkel ellentétben, a mostani havazás nem terjed majd ki az egész országra. Az Alpokalján kívül csak a magasabban fekvő területeken van esély vastagabb, 10 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására.
Egyre nagyobb a baj az M1-es autópályán
Az útinform közleménye szerint az M1-es autópályán Bicske térségében két kisteherautó ütközött össze a 36-os kilométernél. Itt jelenleg is átterelés van kiépítve, ezért jelenleg csak egy sáv járható Hegyeshalom felé, míg a főváros irányába az átterelt sáv van lezárva. A torlódás több kilométeres. Hangsúlyozzák, hogy aki Budapest felé halad, az az 54-es kilométernél ne menjen át a szemközti oldalon kiépített terelésre, mivel a helyszínelés miatt hosszú időn keresztül megállhat a forgalom.
Szintén baleset lassítja a forgalmat az M1-esen, a 86-os km-nél az átterelt belső sávon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Itt szintén 1-1 sávot lezártak, növekszik a torlódás a főváros felé.
Hókáosz Magyarország szomszédjában: lavina sodort el egy autóbuszt
Hatalmas havazás csapott le Ausztriára február 20-ra virradóra, ez az ország legtöbb területén súlyos fennakadásokat eredményezett.
Kettészakadt az ország: lecsapott a ciklon, narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt
Az elkövetkező napokban változékony, csapadékos időjárásra kell számítani Magyarországon. A hétvégén fokozatos felmelegedés kezdődik, miközben a havazást több helyen is eső váltja fel. Pénteken az északi szél még viharos lehet, ami az ország egyes részein hófúvást okozhat - írta meg a HungaroMet.
Olyan tél csapott le, hogy Magyarország szomszédjában le kellett állítani a főváros repterét
Visszatért a kemény tél Ausztriába, ahol az időjárás miatt ideiglenesen le kellett zárni a bécsi repteret, valamint az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták.
Hajnali káosz az utakon: kamionok bénították meg a forgalmat, gyalogost is elgázoltak
Balesetekkel indult a péntek reggel, az ország több főútján is oda kell figyelniük az autósoknak – közölte az útinform.
Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!
Intenzíven havazik Nógrád megye egyes részein, Diósjenőn már 11 centi hó esett - írja a Metfigyelő.
