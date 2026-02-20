Érkezik a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein

A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében közölte, ahogy a korábbi napokban is többször, úgy a mai modellfuttatások szerint is módosult a hazánkba havazást hozó ciklon pályája.

Az azonban nem változott, hogy az Alpokalján várható a legtöbb hó, ott a 10-15, de akár a 20 cm-t is meghaladhatja a friss hó vastagsága. Sopronnál már most 25-30 cm-t mérnek, ami még tovább gyarapszik.

A korábbi előrejelzésekkel ellentétben, a mostani havazás nem terjed majd ki az egész országra. Az Alpokalján kívül csak a magasabban fekvő területeken van esély vastagabb, 10 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására.