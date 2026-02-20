  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja
Érkezik a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein
Gazdaság

Érkezik a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein

Portfolio
Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északyyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.
Megosztás

Félpályás útlezárás Cseszneknél

A Bakonyban is fennakadás van a 82-es főúton, ahol négy kamion is elakadt Cseszneknél. Félpályás útlezárással számoljanak az arra közlekedők. A havazás miatt erre az útburkolat latyakos és csúszós.

Megosztás

Tovább módosult a ciklon pályája, de az Alpokalján így is nagy hó várható

A HungaroMet friss Facebook-bejegyzésében közölte, ahogy a korábbi napokban is többször, úgy a mai modellfuttatások szerint is módosult a hazánkba havazást hozó ciklon pályája.

Az azonban nem változott, hogy az Alpokalján várható a legtöbb hó, ott a 10-15, de akár a 20 cm-t is meghaladhatja a friss hó vastagsága. Sopronnál már most 25-30 cm-t mérnek, ami még tovább gyarapszik.

A korábbi előrejelzésekkel ellentétben, a mostani havazás nem terjed majd ki az egész országra. Az Alpokalján kívül csak a magasabban fekvő területeken van esély vastagabb, 10 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására.

havazás-hó-magyarország-budapest-tél-hideg-időjárás-előrejelzés-ciklon-hótakaró-10-cm
Kép forrása: HungaroMet
Megosztás

Egyre nagyobb a baj az M1-es autópályán

Az útinform közleménye szerint az M1-es autópályán Bicske térségében két kisteherautó ütközött össze a 36-os kilométernél. Itt jelenleg is átterelés van kiépítve, ezért jelenleg csak egy sáv járható Hegyeshalom felé, míg a főváros irányába az átterelt sáv van lezárva. A torlódás több kilométeres. Hangsúlyozzák, hogy aki Budapest felé halad, az az 54-es kilométernél ne menjen át a szemközti oldalon kiépített terelésre, mivel a helyszínelés miatt hosszú időn keresztül megállhat a forgalom.

Szintén baleset lassítja a forgalmat az M1-esen, a 86-os km-nél az átterelt belső sávon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Itt szintén 1-1 sávot lezártak, növekszik a torlódás a főváros felé.

Megosztás

Hókáosz Magyarország szomszédjában: lavina sodort el egy autóbuszt

Hatalmas havazás csapott le Ausztriára február 20-ra virradóra, ez az ország legtöbb területén súlyos fennakadásokat eredményezett.

Tovább a cikkhez
Hókáosz Magyarország szomszédjában: lavina sodort el egy autóbuszt
Megosztás

Kettészakadt az ország: lecsapott a ciklon, narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt

Az elkövetkező napokban változékony, csapadékos időjárásra kell számítani Magyarországon. A hétvégén fokozatos felmelegedés kezdődik, miközben a havazást több helyen is eső váltja fel. Pénteken az északi szél még viharos lehet, ami az ország egyes részein hófúvást okozhat - írta meg a HungaroMet.

Tovább a cikkhez
Kettészakadt az ország: lecsapott a ciklon, narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt
Megosztás

Olyan tél csapott le, hogy Magyarország szomszédjában le kellett állítani a főváros repterét

Visszatért a kemény tél Ausztriába, ahol az időjárás miatt ideiglenesen le kellett zárni a bécsi repteret, valamint az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták.

Tovább a cikkhez
Olyan tél csapott le, hogy Magyarország szomszédjában le kellett állítani a főváros repterét
Megosztás

Hajnali káosz az utakon: kamionok bénították meg a forgalmat, gyalogost is elgázoltak

Balesetekkel indult a péntek reggel, az ország több főútján is oda kell figyelniük az autósoknak – közölte az útinform.

Tovább a cikkhez
Hajnali káosz az utakon: kamionok bénították meg a forgalmat, gyalogost is elgázoltak
Megosztás

Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!

Intenzíven havazik Nógrád megye egyes részein, Diósjenőn már 11 centi hó esett - írja a Metfigyelő.

Tovább a cikkhez
Lecsapott a havazás Magyarországra: van, ahol már 11 centi hó esett!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Megérkezett a figyelmeztetés: hótorlaszokat emel a 70-75 km/h-s szél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility