Újabb földrengéseket észleltek a magyar határnál

A mai (2026.02.21.), szlovák–magyar határ közelében történt M4,3-as földrengést követően utórengések is kipattantak, melyeket obszervatóriumunk folyamatosan monitoroz - írta közösségi oldalán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.
A lakossági bejelentések alapján eddig két utórengést lehetett érezni, amelyek magnitúdója 2,5 és 2,7 volt.
Az utórengések egy nagyobb földrengést követő természetes folyamat részét képezik, és általában egyre ritkábbá és gyengébbé válnak az idő múlásával - írja a poszt.
Ma kora délután, 13 óra 44 perckor széles körben észlelt földrengés rázta meg Magyarországot. Az előzetes mérések szerint a rengés epicentruma Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre volt.
