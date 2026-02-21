  • Megjelenítés
Újabb földrengéseket észleltek a magyar határnál
Gazdaság

Újabb földrengéseket észleltek a magyar határnál

Portfolio
A szlovák-magyar határ közelében újabb földrengéseket észleltek, az előző rengés utórengéseiről van szó, 2,5 és 2,7 magnitúdóval.

A mai (2026.02.21.), szlovák–magyar határ közelében történt M4,3-as földrengést követően utórengések is kipattantak, melyeket obszervatóriumunk folyamatosan monitoroz - írta közösségi oldalán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A lakossági bejelentések alapján eddig két utórengést lehetett érezni, amelyek magnitúdója 2,5 és 2,7 volt.

Az utórengések egy nagyobb földrengést követő természetes folyamat részét képezik, és általában egyre ritkábbá és gyengébbé válnak az idő múlásával - írja a poszt.

Ma kora délután, 13 óra 44 perckor széles körben észlelt földrengés rázta meg Magyarországot. Az előzetes mérések szerint a rengés epicentruma Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre volt.

Még több Gazdaság

Gázolás a Balatonnál, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett

Asztalra csapott a jegybankelnök: nincs szükség mind a 27 uniós tagállamra a haladáshoz

Kőkemény döntést hozott a német kancellár az államadósságról

Kapcsolódó cikkünk

4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility