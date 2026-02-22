Ez az öt tervezett amerikai intézkedés alapvetően alakíthatja át a pénzpiacokat

A vámháborúk és az USA nemzetközi színtéren folytatott kalandorpolitikája által kiváltott káosz és bizonytalanság közepette könnyű figyelmen kívül hagyni öt olyan amerikai szakpolitikai kezdeményezést, amelyek alapvetően alakíthatják át a pénzpiacokat, és szélesebb értelemben a világgazdaságot is. Bár még nem világos, hogy ezeket a változtatásokat miként hajtják végre (illetve, hogy egyáltalán bevezetik-e azokat), a befektetők, a vállalatvezetők és a politikai döntéshozók nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják ezeket.

Először is, az amerikai adóhivatal (IRS) iránymutatásainak javasolt módosításai lehetővé tehetik az Egyesült Államok számára, hogy adót vessenek ki a szuverén vagyonalapokra közvetlen hitelezés és a magánvállalatokban való részesedés után. Jelenleg ezek az alapok adómentességet élveznek az Egyesült Államokban végzett befektetéseik után, hasonlóan a legtöbb intézményi befektetőhöz. Ezen mentesség eltörlése valószínűleg arra késztetné őket, hogy eladják az érintett részesedéseiket, és újraértékeljék az USA-ban meglévő teljes kitettségüket, mivel a magasabb adóterhek csökkentenék az adózás utáni nyereségüket, és emelnék azt a minimális hozamszintet, amely indokolttá teszi az amerikai eszközökbe történő befektetést.

A gazdasági következmények messzemenők lehetnek. 2025-ben a szuverén vagyonalapok és az állami nyugdíjalapok 132 milliárd dollárt fektettek be az USA-ban, amelynek kétharmadát a szuverén vagyonalapok tették ki. E tőkeáramlások nagyságrendjét tekintve még a szerény átcsoportosítások is jelentős hatással lennének a magánpiacokra és a hitelkondíciókra.

A második lehetséges változást Trump azon tervezett intézkedése jelenti, amely szerint a hitelkártyák éves kamatát (APR) 10%-ban korlátoznák, ami jelentősen befolyásolhatja a fogyasztási hitelek piacát. Bár az éves korlátozás kimondott célja a hitelköltségek csökkentése, ez arra késztetheti a hitelezőket, hogy szigorítsák a feltételeiket, és korlátozzák az alacsonyabb hitelminősítésű hitelfelvevők számára a kölcsönök folyósítását. Azok, akik így kiszorulnak a hagyományos hitelezésből, kénytelenek lesznek magasabb költségű alternatívákat keresni, például az úgynevezett payday (fizetésnapi) hitelezőket (jellemzően nagyon rövid lejáratú, általában a következő fizetésig szóló kölcsönöket kínáló szolgáltatók – a szerk.), akiknek APR-mutatója elérheti az 500%-ot, és akik hat államban és Washington DC-ben be vannak tiltva.