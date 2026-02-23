  • Megjelenítés
Megszólaltak a svájciak: Trump hétvégi lépése fokozza a káoszt
Megszólaltak a svájciak: Trump hétvégi lépése fokozza a káoszt

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hétvégi bejelentése, miszerint 10-ről 15 százalékra emeli a vámtarifákat, tovább fokozta a globális bizonytalanságot. A svájci Swissmem ipari szövetség hétfői közleménye szerint a lépés súlyosbítja a fennálló káoszt, és világszerte visszaveti a beruházási hajlandóságot.

A szövetség úgy látja, hogy az eredetileg pénteken bejelentett pótlólagos vámok hirtelen megemelése

kiszámíthatatlan környezetet teremt a nemzetközi ipari szereplők számára.

A Swissmem álláspontja szerint a fokozódó globális bizonytalanság közvetlen negatív hatást gyakorol a befektetési kedvre.

Forrás: Reuters

