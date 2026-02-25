  • Megjelenítés
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

Portfolio
150 ezer forintos egyszeri többletjuttatást kapnak a magyar pedagógusok - jelentette be este a magyar kormány.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár egy a közösségi oldalára feltöltött videóban két napja jelentette be, hogy a kormány korábbi vállalásának megfelelően márciusban egyszeri többletjuttatást kapnak a pedagógusok, még a választások előtt.

A juttatás pontos összegéről ma tett bejelentést a kormány:

150 ezer forint lesz az összeg.

Maruzsa Zoltán korábban a kormány korábbi vállalására hivatkozott, amely szerint abban állapodtak meg a tanárokkal, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát.

Ez azonban elmondása szerint „mozgó célpont”, mivel nem lehet pontosan előre kiszámítani, mekkora lesz a diplomás átlagbér.

A 2025-ös béremelés tervezésekor a Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa alapján 21,2 százalékos emelést irányoztak elő. A KSH adatai szerint azonban a diplomás átlagbér 2025-ben 1 066 816 forint volt, míg pedagógus átlagbér 840 743 forint, ami 1,2 százalékkal elmaradt a diplomás átlagbér 80 százalékától.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

