Jön az időjárási fordulat Magyarországon - Anticiklon erősödik meg, erre készülhetünk a következő napokban

Változékony, csapadékos időjárás jellemezte az elmúlt időszakot. A havi csapadékmennyiség területi átlaga meghaladta a 40 millimétert, a Dél-Dunántúlon pedig helyenként a 60 millimétert is elérte. A csapadék szinte minden formában előfordult: az eső és a havazás mellett jégdara, sőt az utóbbi héten zivatarok is kialakultak.

Ez a csapadéktöbblet kifejezetten kedvezett a mezőgazdasági területeknek.

A talaj felső egyméteres rétegében sokfelé már alig tapasztalható vízhiány, az Alföld és a Kisalföld egyes részein azonban továbbra is szükség lenne a nedvességpótlásra.

A következő időszakban egy anticiklon erősödik meg a térségben, amely nyugodtabb időjárást ígér.

Míg a tél közepén egy ilyen időjárási helyzet gyakran tartós köddel, szitálással és hidegpárna kialakulásával járna, február végén és március elején ez már kevésbé jellemző.

A következő napokban a borús idő helyett a napsütés dominál majd.

A csapadékmentes időjárás hatására azonban a talaj ismét száradásnak indul.

