Figyelmeztetés a világnak: megérkezett a vihar előszele, ismét jöhetnek a szűk esztendők

Három – magas infláció és kamatszint által meghatározott – év után 2025-ben végre fellélegezhettek a részvénypiaci befektetők. A piacok hangulatát javítja, hogy a fejlett világ országaiban mindkét területen érdemi normalizálódás történt, a vállalatok működését pedig a kormányok támogató intézkedései és a mesterséges intelligencia térnyerése is támogatja. Úgy tűnik azonban, hogy a befektetők öröme korai volt, a háttérben ugyanis már körvonalazódik a következő válságrecept, ami az egész fejlett világot visszalökheti a monetáris szigorba. A befektetők és közgazdászok nagy része eddig nem vette komolyan a figyelmeztető jeleket, az elmúlt hetekben azonban már konkrét döntés is utalt rá, hogy valami újra megváltozik a világgazdaságban.

Hosszú és válságokkal tarkított időszak után a világ fejlett országai 2025-ben végre újra pozitívak lehettek gazdaságukkal kapcsolatban. Az infláció és a kamatok a legtöbb országban csökkenő pályán vannak, miközben a kormányok különböző intézkedésekkel igyekeznek támogatni a növekedést.

A felszín ugyan az elmúlt évekhez képest most tényleg szépen csillog, a háttérben azonban már készül a következő "válságrecept", ami ha bekövetkezik, akkor az egész fejlett világot magával ránthatja.

A közgazdászok és befektetők eddig jórészt csak találgattak a forgatókönyv hatásaival és hihetőségével kapcsolatban, az elmúlt hetekben azonban olyan hírek kezdtek érkezni a világgazdaság "hátsó udvarából", ami egyre kevesebb lehetőséget ad a kételkedésre.